Tope de gastos de la F1: ¿Qué es y cómo funciona?

Hay algunos deportes para los que no hace falta ni un céntimo, relativamente, para competir. Me vienen a la mente el atletismo, la natación y la lucha libre. El automovilismo, y la Fórmula 1 en particular, siempre ha sido la antítesis de esos deportes. Por su propia naturaleza, se necesitan grandes sumas de dinero incluso para dar vida a un solo gran premio.

La mayoría de los pilotos proceden de familias adineradas (o con contactos), sin las cuales no habrían llegado al automovilismo en primer lugar. Los coches representan la cima de la tecnología automovilística, respaldados por marcas que quieren demostrar que el suyo es el mejor. Y digamos que es una lucha que no se puede ganar con poco dinero.

Sin embargo, como todos los hogares del planeta están descubriendo ahora mismo, un poco de sacrificio puede suponer un gran ahorro. Ninguna de esas dos palabras resulta natural para los responsables de la toma de decisiones inmersos en una lucha competitiva, pero las normas pueden obligarlos a apretarse el cinturón. Y aunque esas normas llegaron a la Fórmula 1 mucho más tarde que a muchos otros deportes -e incluso a otras categorías del automovilismo-, ahora también son una parte importante del juego en la máxima categoría.

¿Qué es el límite de gastos de la F1?

El tope de costos de la F1 limita la cantidad que un equipo puede gastar en sus coches en el transcurso de un año natural determinado. Entró en vigor por primera vez en 2021. El plan original -que se elaboró antes de la pandemia- era que el límite de gasto fuera de 175 millones de dólares. Pero cuando el COVID-19 causó estragos en la temporada 2020 y puso a algunos equipos en una situación financiera desesperada, se redujo a 145 millones de dólares.

El plan fue reducir aún más la cantidad en 5 millones de dólares por temporada para 2022 y 2023, con sólo ajustes por inflación a partir de entonces. Sin embargo, esos ajustes ya han empezado a aplicarse, gracias a las subidas de precios desenfrenadas que han afectado a la economía mundial durante 2022.

¿Por qué la F1 tiene un límite de gastos?

Algunos equipos tienen presupuestos enormes, mientras que otros se conforman con cantidades de dinero relativamente modestas. Esto tiende a correlacionarse con el rendimiento en las pistas, y hace casi imposible que los equipos "más pobres" se pongan al día en términos de velocidad.

El límite de costos es, en primer lugar, un intento largamente esperado de igualar las condiciones, pero también de garantizar la supervivencia de suficientes equipos para conformar la parrilla. Además, en un mundo en el que se hace hincapié en el ahorro y la sostenibilidad, también es un paso en la dirección correcta para la imagen de un deporte que muchos consideran pecaminosamente derrochador.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

¿Qué entra en el límite de gastos de la F1?

Cualquier gasto relacionado con el rendimiento del coche -pero no de los motores- es relevante para el límite. Esto incluye:

Todas las piezas del coche (desde el volante hasta las tuercas de las ruedas)

Todos los elementos necesarios para el funcionamiento del coche

La mayor parte del personal del equipo

El equipamiento del garaje

Repuestos

Gastos de transporte

Todo lo demás

La mayor área de atención son los costos de desarrollo del coche, y los equipos tienen que sopesar lo que se desarrolla, cuánto se gasta en cada pieza que se fabrica y cuántas de las piezas se necesitan y pueden permitirse sin gastar en exceso.

¿Qué es lo que no entra en el límite de gastos de la F1?

Hay varias cosas importantes que no están cubiertas por el límite de gastos, como por ejemplo:

Los salarios de los pilotos

Los salarios de los tres miembros del personal mejor pagados

Los gastos de viaje

Los gastos de marketing

Costos inmobiliarios y legales

Derechos de entrada y de licencia

Cualquier actividad no relacionada con la F1 o los coches de carretera

Pagos de licencias parentales y por enfermedad

Primas de los empleados y prestaciones médicas del personal

Los motores, que son más complejos porque algunos equipos los fabrican y otros los compran, están cubiertos por su propia normativa de costos.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

¿Cuáles son las sanciones por infringir el límite de gastos de la F1?

Más allá de las faltas de procedimiento relacionadas con la presentación de informes, hay una línea clara marcada en lo que respecta a las transgresiones del límite de gastos: superar la cantidad establecida en un 5%. Por debajo de esa cifra, se define oficialmente como un "gasto menor".

Si se sobrepasa, los equipos se encuentran en el territorio de los "excesos materiales". Pero la arena a ambos lados de la línea es bastante borrosa en cuanto a las sanciones que pueden aplicarse. El gasto es un área compleja de regular una vez que se entra en los detalles, por lo que las reglas se han redactado deliberadamente para permitir castigos caso por caso.

Por ello, la amplia gama de posibles sanciones que se pueden aplicar es similar tanto para las infracciones menores como para las mayores: Deducción de puntos de la temporada 2021, exclusión de carreras, multas y limitaciones de pruebas en el túnel de viento.

Pero hay una diferencia clave si te has excedido en más de un 5%: puedes ser expulsado de todo un campeonato mundial.

¿Quién decide las sanciones por infringir el límite de gastos de la F1?

Las sanciones serán impuestas por el Panel de Adjudicación del Límite de Costos, un grupo de seis jueces propuestos por la FIA y los equipos.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images