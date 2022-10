La FIA retrasa los certificados del tope de gastos de la F1 2021

Tras las especulaciones durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur de que dos equipos -Red Bull y Aston Martin- podrían haber incumplido el límite de gastos de 145 millones de dólares para 2021, el paddock de la F1 esperaba con impaciencia las noticias del organismo rector del campeonato.

La FIA iba a emitir el miércoles certificados de conformidad a los equipos que se habían mantenido dentro del límite de 145 millones de dólares tras una auditoría completa.

Pero en un comunicado emitido a última hora de la tarde del miércoles en Europa, la FIA anunció que los certificados no se emitirán hasta la próxima semana.

"La FIA informa que la conclusión del análisis de las presentaciones financieras de 2021 de los equipos de Fórmula 1 y la subsiguiente liberación de los certificados de cumplimiento del Reglamento Financiero no tendrá lugar el miércoles 5 de octubre", dice el comunicado.

"El análisis de las presentaciones financieras es un proceso largo y complejo que está en curso y concluirá para permitir la liberación de los Certificados el lunes 10 de octubre".

El debate sobre el límite presupuestario continuará durante el fin de semana del Gran Premio de Japón, ya que tanto Red Bull como Aston Martin han negado haber superado el límite de 145 millones de dólares el año pasado.

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo el domingo que estaba "absolutamente seguro" de que la escudería había cumplido con la normativa financiera, en medio de las peticiones de sus rivales Ferrari y Mercedes de que se apliquen sanciones estrictas si no fuera así.

Horner había advertido previamente a sus rivales por hacer afirmaciones "difamatorias" sobre el asunto, que su homólogo de Mercedes, Toto Wolff, desestimó como "ruido".

Cualquier equipo que se descubra que ha superado el límite presupuestario en menos del 5% -alrededor de 7 millones de dólares en 2021- se consideraría que ha cometido una infracción menor, con sanciones que van desde una amonestación hasta la deducción de puntos.

Una infracción que supere el 5% se considera una infracción material, que puede ser sancionada con la exclusión del campeonato, la deducción de puntos, la reducción del tope presupuestario o la limitación de las pruebas.

En el comunicado del miércoles, la FIA repitió su comentario señalando "especulaciones y conjeturas significativas y sin fundamento" en relación con el límite presupuestario.

"La FIA reitera que hasta que no se finalice, no se proporcionará más información", añade el comunicado. "La FIA también reitera que cualquier sugerencia de que el personal de la FIA ha revelado información sensible es igualmente infundada".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!