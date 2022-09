Leclerc tomó "muchos más riesgos" para ganar la pole en Monza

Ferrari tenía entre sus planes desplegar todo el potencial de su monoplaza con la decoración especial en conmemoración del 75 aniversario de la creación de la marca en el Gran Premio de Italia, la carrera de casa para el Cavallino Rampante. Desde los entrenamientos libres en Monza, los de rojo, ahora con un poco del amarillo Giallo Modena, se mostraron competitivos, aunque Max Verstappen se encontraba al acecho en casi todo momento.

En el momento de sacar lo mejor del coche, la clasificación, Leclerc dio el do de pecho para hacer la pole position y permitir a los tifosi soñar con una segunda victoria del monegasco en el 'Templo de la Velocidad' después de la que logró en la temporada 2019.

El de Mónaco se ayudó del rebufo de su compañero, Carlos Sainz, y marcó un 1:20.161 que fue una décima y media más veloz que el registro de Verstappen, que, tras aplicar las sanciones, saldrá cuarto en la carrera de mañana.

Cuando se bajó del coche compartió sus impresiones en inglés, antes de pasarse después al italiano para contentar a los aficionados allí presentes: "En inglés primero, y terminaré en italiano como siempre, pero es increíble".

"No ha sido una sesión de clasificación fácil, sabía que había bastante potencial en el coche, pero no lo he puesto todo junto. Sabía que en la última vuelta de la Q3 tenía que hacerlo y lo conseguí, así que estoy muy contento con la vuelta, muy contento con el rendimiento", explicó el de Ferrari.

"Ha sido un gran fin de semana hasta ahora, la sensación con el monoplaza es increíble, y de verdad espero que mañana podamos hacerlo como en 2019", continuó el piloto monegasco, quien ya celebró un triunfo en Monza con el equipo del Cavallino Rampante.

A Leclerc se le preguntó sobre el segundo sector, donde fue al límite para marcar la pole position en el trazado italiano: "Simplemente, tomé muchos más riesgos. Era la última vuelta y sabía que tenía que encontrar mucho rendimiento allí, y solo fui a por ello y funcionó".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!