Ferrari: FIA no puede usar causas de fuerza mayor por Herta

Red Bull sigue esperando la decisión de la FIA para poder seguir adelante con sus planes de ceder a Pierre Gasly a Alpine, creando así un hueco para Colton Herta en AlphaTauri.

Binotto se une a otros jefes de equipo, como Toto Wolff, Fred Vasseur, Mike Krack y Gunther Steiner, que han indicado previamente que la FIA debería mantener el sistema de puntos establecido. El director general de la F1, Stefano Domenicali, ha expresado una opinión similar.

Todos ellos están de acuerdo en que la escalera de la F3 y la F2, en la que muchos equipos invierten a través de sus programas de jóvenes pilotos, debe ser protegida.

"En primer lugar, estamos invirtiendo mucho en nuestra Ferrari Driver Academy y seguimos haciéndolo", dijo Binotto al ser preguntado por Motorsport.com sobre el caso Herta.

"Creo que no se puede utilizar una razón de fuerza mayor para Herta. Sería un enfoque completamente equivocado. Los reglamentos existen para proteger nuestro deporte y asegurarse de que estamos haciendo el proceso y las decisiones correctas para nuestro deporte en sí.

"Por lo tanto, Herta podrá participar en el campeonato, [cuando] tenga los requisitos para hacerlo, y no de otra manera.

"Creo que eso es muy importante, y sin duda vamos a ver lo que la FIA hará en ese sentido. Y creo que cada equipo lo hará, porque es por la importancia de nuestro deporte.

"No podemos tener una causa de fuerza mayor o lo que sean las situaciones, que no es una fuerza mayor, como es el caso de esta situación".

If AlphaTauri cannot get Colton Herta for 2023, Pierre Gasly will stay on for another year.

