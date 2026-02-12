La segunda jornada de la semana de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin tuvo a Ferrari en lo más alto de la tabla de tiempos al concluir la mañana.

Charles Leclerc llevó el SF-26 al primer puesto con una vuelta de 1m34s273 conseguida a una hora y media del final de la primera sesión del día, de cuatro horas de duración, con una referencia que ya mejora lo hecho por Lando Norris el miércoles para liderar la primera jornada.

El propio campeón mundial 2025 de F1 finalizó en el segundo lugar con un mejor tiempo de 1m34s784 al volante del McLaren MCL40 y fue quien más vueltas dio, con 64, dos más que Leclerc.

Pierre Gasly marcó el tercer mejor registro de la mañana con 1m36s723, seguido por el Haas de Oliver Bearman, quien tuvo su estreno en las pruebas de Bahréin. Sin embargo, lo más importante para Alpine fue que el francés completó 61 giros en una mañana productiva tras los problemas que afectaron al monoplaza el jueves.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Más atrás se ubicaron Alexander Albon, de Williams, y Nico Hulkenberg, de Audi, con tiempos casi idénticos, mientras que Liam Lawson fue séptimo para Racing Bulls, que regresó a la pista tras perderse toda la tarde del miércoles.

Sergio Pérez finalizó su trabajo del jueves en el octavo puesto de la tabla de tiempos matinal con un mejor registro personal de 1m38s653, a más de cuatro segundos de la marca impuesta por Leclerc.

El piloto mexicano arrancó el día con problemas, ya que una falla en el Cadillac lo dejó detenido poco después de salir de los pits por primera vez y obligó a una bandera roja. Una vez que el coche fue devuelto al garaje, el equipo pudo solucionar el inconveniente y Pérez regresó a la pista 40 minutos más tarde.

De todos modos, las 42 vueltas de Pérez lo dejaron como el piloto que menos giró entre quienes completaron un programa significativo, solo por delante de lo que fue una mañana catastrófica para Mercedes y Red Bull, ya que Andrea Kimi Antonelli solo dio tres vueltas por un problema en la unidad de potencia e Isack Hadjar apenas pudo salir al final para completar una vuelta de instalación debido a una fuga hidráulica en el RB22.

Por su parte, Aston Martin se recuperó de un miércoles difícil en el que solo dio 36 giros, ya que Fernando Alonso alcanzó a completar 50 vueltas esta mañana en su camino a terminar noveno y último entre los pilotos que marcaron tiempos.

Leclerc, Norris, Gasly, Alonso, Bearman y Hadjar mantendrán sus lugares para la sesión vespertina, mientras que Valtteri Bottas, George Russell, Carlos Sainz, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto tomarán el relevo de sus respectivos compañeros de equipo.

Fórmula 1 - Test Bahréin 1 - Tiempos Jueves Mañana

Pos PILOTO EQUIPO tIEMPO dIF. vUELTAS 1º Leclerc Ferrari 1:34.273 62 2º Norris McLaren 1:34.784 +0.511 64 3º Gasly Alpine 1:36.723 +2.450 61 4º Bearman Haas 1:37.025 +2.752 55 5º Albon Williams 1:37.229 +2.956 62 6º Hulkenberg Audi 1:37.266 +2.993 47 7º Lawson Racing Bulls 1:38.017 +3.744 50 8º Pérez Cadillac 1:38.653 +4.380 42 9º Alonso Aston Martin 1:38.960 +4.687 55 10º Antonelli Mercedes - - 3 11º Hadjar Red Bull - - 1