Red Bull Ford está "un paso claramente por delante" en el uso del sistema híbrido, dice Sainz

El piloto de Williams, Carlos Sainz, afirma que las unidades de potencia de Red Bull Ford han parecido estar "un paso por delante", respaldando comentarios similares de Mercedes, al tiempo que ofreció una nueva visión sobre cómo extraer el máximo rendimiento de la generación de coches de 2026.

El miércoles, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que las unidades de potencia de Red Bull Ford son actualmente la referencia en los test invernales de Bahréin, destacando el sobresaliente despliegue de energía del nuevo fabricante desde el motor eléctrico.

Sainz, que compite para Williams, equipo cliente de Mercedes, coincide en que Red Bull parece estar un paso por delante del resto.

"Todavía es extremadamente pronto, pero si tuviera que juzgar por los datos de GPS de ayer (por el miércoles), ahora mismo es cierto que lo que fuera que Red Bull Ford Powertrains estuviera haciendo ayer era un paso claramente por delante de cualquiera", dijo. "No solo un pequeño paso, sino un paso claro, y fue muy impresionante.

"Si logran llegar a la primera carrera con un reglamento completamente nuevo, con un motor completamente nuevo, gente nueva, y presentarse siendo el motor más rápido y más fiable, habrá que quitarse el sombrero ante ellos y reconocer lo que han conseguido, porque al menos lo que mostraron ayer fue muy impresionante".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Los datos de GPS sí sugieren que hay fundamento en los elogios del entorno de Mercedes, ya que en sus tandas largas Verstappen fue capaz de recargar su batería hasta tal punto que podía desplegar gran parte de los 350 kW disponibles en las rectas, alcanzando velocidades punta más altas que la competencia vuelta tras vuelta.

Pero como señala Sainz, existen las habituales salvedades sobre los diferentes programas de trabajo y el posible ocultamiento que enturbian las observaciones de los test invernales, y los equipos todavía tienen cinco días de pruebas para definir su estrategia óptima de unidad de potencia, que se ha convertido en un punto central del reglamento 2026.

La cantidad de energía generada por el motor eléctrico se ha triplicado en comparación con la generación anterior, hasta representar la mitad de la potencia total. Sin embargo, la capacidad de la batería se ha mantenido en el mismo nivel, lo que significa que los pilotos pueden agotar fácilmente su almacenamiento total de energía varias veces por vuelta. Como resultado, en los test de Bahréin se vio a los pilotos bajar a marchas más cortas en curvas lentas para mantener altas las revoluciones y recuperar la mayor cantidad de energía posible donde pudieran. Parte de ello depende de la técnica de conducción, mientras que el software de la unidad de potencia está programado para aprender de vueltas anteriores con el fin de optimizar el comportamiento de recuperación y despliegue de energía.

Según Sainz, optimizar esas técnicas de recuperación de energía sin sacrificar el paso por curva será clave para desbloquear el rendimiento global. "La clave de este reglamento no va a ser separar ambas cosas, sino integrarlas", explicó el español. "Por lo que pude ver ayer, parece que Red Bull ha hecho exactamente eso, sin tener que imponer un compromiso al piloto.

"Cuando el coche te dice que reduzcas de cierta manera, simplemente haces lo que el coche te pide. Por eso todos los pilotos, después de que terminemos haciendo quizá 300 o 400 vueltas en Bahréin, intentamos todo tipo de técnicas para ayudar a la manejabilidad y al rendimiento del coche.

"Por eso insisto en que la integración de la unidad de potencia frente a la caja de cambios y las preferencias del piloto tiene que ser un círculo cerrado. En el momento en que una de esas dos o tres cosas no está exactamente como quieres, es cuando empiezas a tener problemas, así que todos van a tener que adaptarse y encontrar la forma correcta".