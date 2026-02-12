Leclerc domina el jueves de pruebas de la F1 2026 en Bahréin; Alpine sufre problemas

El registro de 1m34s273 obtenido por Charles Leclerc durante la mañana del jueves en Bahréin se mantuvo durante la tarde y el piloto de Ferrari cerró el Día 2 de pruebas en lo más alto del clasificador, completando además 139 vueltas.

Lando Norris también conservó el segundo puesto que había alcanzado más temprano, a medio segundo de Leclerc, y el británico fue quien más giró a lo largo del día, con 149 vueltas en su haber.

Por su parte, Oliver Bearman avanzó al tercer puesto en los minutos finales con un registro de 1m35s394 conseguido al volante del Haas VF-26 y luego de 130 giros.

Mercedes y Red Bull tuvieron una mañana desastrosa, en la que Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar dieron tres y una vuelta, respectivamente. Sin embargo, ambos equipos pudieron recuperarse por la tarde, ya que George Russell cerró el día en el cuarto lugar, con 54 giros, y Hadjar quedó justo detrás, con 87 vueltas en su cuenta personal.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Alpine se quedó con el séptimo puesto de la mano de Pierre Gasly —por detrás de Gabriel Bortoleto, de Audi—, pero un día que venía siendo muy positivo para el equipo terminó de la peor manera cuando el francés se quedó detenido en la primera curva del circuito de Sakhir y provocó una bandera roja.

Eso marcó el final del trabajo para Alpine, que hasta entonces había sido el equipo que más vueltas había completado con 97 giros de Gasly.

Cadillac logró meterse entre los diez primeros sobre el final gracias a un tiempo de Valtteri Bottas, que marcó 1m36s824 para ubicarse octavo, con 67 vueltas, que se sumaron a las 42 que había completado Sergio Pérez por la mañana para otro día con más de un centenar de vueltas para el nuevo equipo de la F1.

La parte negativa para Cadillac fue que el equipo causó dos banderas rojas. La primera por la mañana cuando el coche se detuvo con Checo Pérez al volante, y la segunda cuando se desprendió el retrovisor derecho mientras Bottas conducía por la tarde.

La pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin tendrá su tercer y último día de acción esta semana el viernes, cuando Franco Colapinto será el único piloto de Alpine en pista, mientras que Cadillac volverá a repartir el trabajo entre sus dos pilotos, con Checo Pérez participando en la sesión vespertina.

Fórmula 1 - Test de Bahréin - Tiempos Jueves