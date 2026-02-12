Por qué a Senna y Schumacher les iría bien con las reglas de la F1 2026, según Brundle
Martin Brundle dice que Ayrton Senna y Michael Schumacher habrían disfrutado el desafío de los coches de F1 de 2026.
El ex piloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports Martin Brundle cree que Ayrton Senna y Michael Schumacher habrían disfrutado competir con los monoplazas de F1 bajo el nuevo reglamento.
La próxima temporada 2026 dará la bienvenida a un nuevo conjunto de regulaciones en el campeonato. Algunos de los cambios incluyen una división casi 50:50 entre potencia de combustión interna y eléctrica. Como resultado, habrá un mayor énfasis en la gestión de la energía, y los pilotos deberán centrarse en dónde y cuándo desplegar la energía recuperada.
"Si vas a ir a fondo durante mucho tiempo, tienes que proteger cosas", dijo Brundle durante un evento para la prensa de McLaren. "Siempre ha sido así, ya fuera con Stirling [Moss] y [Juan Manuel] Fangio en aquella época, o con Jackie [Stewart] y Graham [Hill] y Jim [Clark].
"En aquel entonces eran los ejes de transmisión, las juntas universales, las cajas de cambios en general, los motores, la suspensión, las rótulas, el embrague: siempre estábamos protegiendo algo. Incluso en los temibles años 80 con los turbos, teníamos 220 litros de combustible, así que hacíamos lift and coast brutalmente durante toda la carrera porque era la única forma de llegar al final con algún tipo de rendimiento o combustible restante.
"Una vez me quedé sin combustible camino a la línea y perdí el tercer puesto en Adelaida porque no fui lo suficientemente cuidadoso con eso. Así que siempre has tenido que proteger algo en el camino. Los neumáticos son un buen ejemplo, especialmente hoy en día".
El ex piloto, que fue compañero de Schumacher en Benetton en 1992, añadió: "De hecho, creo que a Ayrton y a Michael les encantarían estos coches porque tienen la capacidad de utilizar todas las herramientas, y quienes supieran mejor cómo usar las herramientas y sacar el máximo de los coches [tendrían éxito].
"Creo que lo que ha pasado es que la protección de las juntas universales, los frenos y las rótulas ahora se ha trasladado a la batería, porque los coches son prácticamente indestructibles, ¿no?, en muchos otros aspectos. Así que creo que el desafío específico ha cambiado, pero el desafío general no ha cambiado".
