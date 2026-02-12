Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Mercedes y Red Bull sufren problemas en la segunda mañana de pruebas de F1 en Bahréin

Mercedes se ha visto afectado por un problema en la unidad de potencia durante las pruebas de Fórmula 1 en Bahréin, mientras que Red Bull ha sufrido un retraso de dos horas el jueves por la mañana.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El equipo Mercedes de F1 ha encontrado su segundo inconveniente del test en Bahréin, con el W17 de Andrea Kimi Antonelli detenido tras apenas tres vueltas debido a un problema en la unidad de potencia.

Mercedes había acumulado kilómetros con fiabilidad en el shakedown de Barcelona, pero su actividad en Bahréin se ha visto interrumpida ahora durante dos días consecutivos. El miércoles por la tarde, Antonelli quedó limitado a 30 vueltas por un problema en la suspensión, después de que George Russell completara 56 vueltas en la sesión matutina.

Ahora Antonelli ha sufrido otro contratiempo después de que la nueva unidad de potencia de su Mercedes presentara un problema tras solo tres vueltas, lo que obliga al equipo a cambiar la unidad de potencia completa con el objetivo de volver a pista por la tarde.

Está previsto que Russell vuelva a ponerse al volante después de la pausa del almuerzo, pero dado que el kilometraje completado ahora se inclina hacia él, Mercedes podría ajustar su programa de trabajo el jueves o el viernes para darle a Antonelli más tiempo a bordo del W17.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Mientras tanto, Red Bull también se ha quedado en el garaje por lo que el equipo describió como un "problema rutinario durante el armado del coche", lo que ha provocado un retraso de dos horas.

Eso está afectando el tiempo en pista de Isack Hadjar, con el francés programado para tomar el mando del RB22 durante toda la jornada.

Los equipos con motor Mercedes habían estado hablando sobre la supuesta ventaja de Red Bull-Ford con sus nuevas unidades de potencia híbridas, en un contexto en el que fabricantes rivales intentan bloquear la interpretación de Mercedes del reglamento en torno a las relaciones de compresión del motor.

Al inicio de la actividad del jueves, Sergio Pérez provocó la primera bandera roja del día después de que su Cadillac se detuviera en la vuelta de salida del mexicano. Tras retirar el coche, Pérez pudo volver a la pista una hora más tarde.

Más de la Fórmula 1:

Share Or Save This Story

Artículo previo Por qué a Senna y Schumacher les iría bien con las reglas de la F1 2026, según Brundle
Artículo siguiente Red Bull Ford está "un paso claramente por delante" en el uso del sistema híbrido, dice Sainz

Top Comments

More from
Filip Cleeren

Cadillac quiere "ganar el respeto" de sus rivales en la F1 en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Cadillac quiere "ganar el respeto" de sus rivales en la F1 en 2026

Red Bull Ford está "un paso claramente por delante" en el uso del sistema híbrido, dice Sainz

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Red Bull Ford está "un paso claramente por delante" en el uso del sistema híbrido, dice Sainz

Williams cree que Mercedes "se rió en la cara de todos" con su inicio en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Williams cree que Mercedes "se rió en la cara de todos" con su inicio en la F1 2026
More from
Mercedes

Toto Wolff revela la influencia de Mercedes-AMG para abrirle la puerta a Verstappen en Nurburgring

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Toto Wolff revela la influencia de Mercedes-AMG para abrirle la puerta a Verstappen en Nurburgring

Mercedes dice que la unidad de potencia de referencia es la Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Mercedes dice que la unidad de potencia de referencia es la Red Bull

Mercedes está "jodido" si la FIA y la F1 se alinean con sus rivales por los motores

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Mercedes está "jodido" si la FIA y la F1 se alinean con sus rivales por los motores

Últimas noticias

Cómo el temor del sobrepeso de los nuevos F1 2026 ha desaparecido

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Cómo el temor del sobrepeso de los nuevos F1 2026 ha desaparecido

F1 2026: Por qué la velocidad máxima es la clave para la recarga eléctrica

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
F1 2026: Por qué la velocidad máxima es la clave para la recarga eléctrica

Por fin se revelan las primeras imágenes a bordo de los F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Por fin se revelan las primeras imágenes a bordo de los F1 2026

Cadillac quiere "ganar el respeto" de sus rivales en la F1 en 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Cadillac quiere "ganar el respeto" de sus rivales en la F1 en 2026