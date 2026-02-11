Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Análisis
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Primeras modificaciones del McLaren MCL40 y estudio del alerón trasero

Mientras McLaren lideró la primera jornada del test de Bahréin con Lando Norris, se vieron las primeras modificaciones con el carenado del anclaje de la suspensión al chasis y la adecuación del sistema de refrigeración. Llamativos los sensores en el perfil principal trasero.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
McLaren MCL40 suspensión

Hay equipos que se presentaron en los test en Bahréin con coches muy diferentes al monoplaza que había rodado en el shakedown de Barcelona. Este no es el caso de McLaren: el equipo campeón del mundo había llegado a España con dos días de retraso para completar la configuración con la que el staff dirigido por Rob Marshall quiere acercarse al Gran Premio de Australia que abrirá en Melbourne la nueva era de la F1.

El MCL40 en Montmeló había parecido "verde", pero a juzgar por el ritmo mostrado en la apertura de los ensayos en Sakhir se puede corregir esa impresión diciendo que casi con seguridad se había escondido.

Lando Norris, con facilidad por la tarde, se colocó en lo más alto de la tabla de tiempos cerrando la primera jornada por delante de todos: el coche de Woking dispone del motor Mercedes, que es considerado el ogro en el paddock, pero la sensación es que también el MCL40 es un auto sano, nacido bien.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

McLaren, aunque no es muy diferente del coche que debutó en Barcelona, ha introducido modificaciones en Bahréin. Ya en el filming day del martes el MCL40 mostraba el brazo trasero del triángulo inferior de la suspensión delantera dotado de una cubierta con forma de perfil alar en el anclaje al chasis.

Se trata de una solución que ya había sido adoptada en el MCL39: el equipo campeón del mundo había dedicado gran cuidado al desarrollo de las cubiertas de carbono de los brazos de suspensión con formas específicamente estudiadas en favor de la aerodinámica.

En la imagen principal del artículo podemos ver cómo también el soporte del bargeboard se alinea con el elemento de la suspensión, revelando la precisión en el estudio del campo de flujo.

Han aparecido salidas para el calor en el MCL40 el miércoles.

Han aparecido salidas para el calor en el MCL40 el miércoles.

Photo by: AG Photo

En el capó motor, en cambio, a ambos lados de la aleta vertical dentada, no pasan desapercibidas las pequeñas aberturas útiles para evacuar el calor producido por el radiador central montado sobre el V6 de combustión interna. Si en Cataluña no había necesidad debido a las bajísimas temperaturas ambientales, en Sakhir fue necesario no poner en crisis la fiabilidad de la unidad de potencia dado que había 28 grados de temperatura ambiente y 38 grados sobre el asfalto.

McLaren MCL40: quanti sensori sull'alettone posteriore

McLaren MCL40: quanti sensori sull'alettone posteriore

Foto di: AG Photo

Otro aspecto muy interesante a destacar es la instrumentación que se ha montado en el perfil principal del alerón trasero: los aerodinamistas de Woking han equipado el mainplane con una serie de sensores en el borde de entrada para medir con precisión las variaciones de carga entre los flaps móviles cuando están abiertos y cerrados y cuando se encuentran en la fase de transición.

Lea también:

Share Or Save This Story

Artículo previo La nueva pantalla del garaje de Williams es la estrella inesperada de los test de Bahréin

Top Comments

More from
Franco Nugnes

Ferrari confía: el motor de Barcelona también se utilizará en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Ferrari confía: el motor de Barcelona también se utilizará en Bahréin

FIA sobre el caso de los motores Mercedes: deben competir en la pista, no en tribunales

Fórmula 1
Fórmula 1
FIA sobre el caso de los motores Mercedes: deben competir en la pista, no en tribunales

Newey: "En Aston Martin tenemos la mejor estructura de la F1"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Newey: "En Aston Martin tenemos la mejor estructura de la F1"
More from
Lando Norris

McLaren y Williams ya están en pista en Bahréin: hoy han tenido un día de filmación

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren y Williams ya están en pista en Bahréin: hoy han tenido un día de filmación

Por qué Norris predice que las reglas 2026 crearán más "caos" en las carreras

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Por qué Norris predice que las reglas 2026 crearán más "caos" en las carreras

McLaren califica de "política típica" las quejas de los rivales por el motor Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
McLaren califica de "política típica" las quejas de los rivales por el motor Mercedes
More from
McLaren

Excompañero de Hamilton predice que brillará en 2026: "Regresó a su mejor nivel"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
Excompañero de Hamilton predice que brillará en 2026: "Regresó a su mejor nivel"

Oscar Piastri cambia su entorno dentro de McLaren para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Oscar Piastri cambia su entorno dentro de McLaren para la F1 2026

Zak Brown se quita el sombrero ante el motor Red Bull Ford

Fórmula 1
Fórmula 1
Zak Brown se quita el sombrero ante el motor Red Bull Ford

Últimas noticias

Primeras modificaciones del McLaren MCL40 y estudio del alerón trasero

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Primeras modificaciones del McLaren MCL40 y estudio del alerón trasero

La nueva pantalla del garaje de Williams es la estrella inesperada de los test de Bahréin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
La nueva pantalla del garaje de Williams es la estrella inesperada de los test de Bahréin

Leclerc: "Sensaciones diferentes a Barcelona, ​​pero los datos son alentadores"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Leclerc: "Sensaciones diferentes a Barcelona, ​​pero los datos son alentadores"

Hamilton: Aficionados no entenderán la "ridículamente compleja" gestión energética

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Hamilton: Aficionados no entenderán la "ridículamente compleja" gestión energética