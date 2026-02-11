Primeras modificaciones del McLaren MCL40 y estudio del alerón trasero

Hay equipos que se presentaron en los test en Bahréin con coches muy diferentes al monoplaza que había rodado en el shakedown de Barcelona. Este no es el caso de McLaren: el equipo campeón del mundo había llegado a España con dos días de retraso para completar la configuración con la que el staff dirigido por Rob Marshall quiere acercarse al Gran Premio de Australia que abrirá en Melbourne la nueva era de la F1.

El MCL40 en Montmeló había parecido "verde", pero a juzgar por el ritmo mostrado en la apertura de los ensayos en Sakhir se puede corregir esa impresión diciendo que casi con seguridad se había escondido.

Lando Norris, con facilidad por la tarde, se colocó en lo más alto de la tabla de tiempos cerrando la primera jornada por delante de todos: el coche de Woking dispone del motor Mercedes, que es considerado el ogro en el paddock, pero la sensación es que también el MCL40 es un auto sano, nacido bien.

Lando Norris, McLaren Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

McLaren, aunque no es muy diferente del coche que debutó en Barcelona, ha introducido modificaciones en Bahréin. Ya en el filming day del martes el MCL40 mostraba el brazo trasero del triángulo inferior de la suspensión delantera dotado de una cubierta con forma de perfil alar en el anclaje al chasis.

Se trata de una solución que ya había sido adoptada en el MCL39: el equipo campeón del mundo había dedicado gran cuidado al desarrollo de las cubiertas de carbono de los brazos de suspensión con formas específicamente estudiadas en favor de la aerodinámica.

En la imagen principal del artículo podemos ver cómo también el soporte del bargeboard se alinea con el elemento de la suspensión, revelando la precisión en el estudio del campo de flujo.

Han aparecido salidas para el calor en el MCL40 el miércoles. Photo by: AG Photo

En el capó motor, en cambio, a ambos lados de la aleta vertical dentada, no pasan desapercibidas las pequeñas aberturas útiles para evacuar el calor producido por el radiador central montado sobre el V6 de combustión interna. Si en Cataluña no había necesidad debido a las bajísimas temperaturas ambientales, en Sakhir fue necesario no poner en crisis la fiabilidad de la unidad de potencia dado que había 28 grados de temperatura ambiente y 38 grados sobre el asfalto.

McLaren MCL40: quanti sensori sull'alettone posteriore Foto di: AG Photo

Otro aspecto muy interesante a destacar es la instrumentación que se ha montado en el perfil principal del alerón trasero: los aerodinamistas de Woking han equipado el mainplane con una serie de sensores en el borde de entrada para medir con precisión las variaciones de carga entre los flaps móviles cuando están abiertos y cerrados y cuando se encuentran en la fase de transición.