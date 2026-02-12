Checo Pérez sufre una falla en el Cadillac y causa una bandera roja en Bahréin

Un problema en el monoplaza de Cadillac dejó a Sergio Pérez a pie en los primeros minutos de la sesión matutina del jueves en el Circuito Internacional de Bahréin.

El piloto mexicano salió a la pista a los diez minutos de que se habilitara la pista para arrancar la jornada, pero pronto debió detenerse en la recta que va de la curva 10 a la 11, en el segundo sector del trazado de Bahréin.

Afortunadamente para Cadillac y para Pérez, el coche fue enviado de regreso al garaje en una grúa de plataforma y el equipo solucionó el problema rápidamente para que el piloto de Guadalajara regresara a la pista 40 minutos después de la detención.

El inconveniente de este jueves en el coche de Cadillac llega luego de un miércoles en el que la nueva escudería de la Fórmula 1 completó 107 vueltas entre Checo Pérez y Valtteri Bottas, quedando por delante de lo hecho por Mercedes, Alpine, Racing Bulls y Aston Martin.

"Funcionó. Ese es el primer paso. Estamos dando vueltas, estamos aprendiendo después de cada tanda", dijo Bottas al terminar su trabajo en la sesión matutina del miércoles.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Estamos haciendo el coche más rápido después de cada tanda. Pero todavía, creo que ahora estamos empezando a pasar de la fase de resolución de problemas a realmente aprender sobre el coche y sobre el rendimiento. Así que sí, hoy se sintió como que las pruebas han comenzado en lugar de simples shakedowns, así que eso es bueno".

Al ser preguntado cómo se sentía el monoplaza respecto a la generación anterior de coches, Bottas explicó: "Es bastante diferente definitivamente en cuanto a sensaciones dentro del coche, me recuerda más a los autos de 2014 a 2016. Ya sabes, la sensación es que deslizás un poco más, tenés menos carga aerodinámica, pero luego la potencia a la salida de las curvas es bastante buena".

"Es bastante elevada en comparación con el agarre que tenemos. Así que, por ejemplo, la aplicación del acelerador a la salida de las curvas ahora es mucho más larga que antes. Entonces es una forma diferente de conducir, especialmente cuando se trata del modo de clasificación o del modo de carrera, hay una diferencia bastante grande en lo que respecta al despliegue y ese tipo de cosas. Pero me gusta. Es divertido. Más deslizamiento".

Sergio Pérez tiene previsto conversar con los medios presentes en Bahréin, entre ellos Motorsport.com, más tarde el jueves.