Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Italia

Leclerc evitará una sanción de motor en el GP de España de F1 pese al accidente de Monza

El piloto de Ferrari sufrió un fuerte accidente en el GP de Italia del fin de semana pasado, pero el motor no sufrió daños graves

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc logró evitar daños en el motor en su accidente a alta velocidad en Monza, por lo que no recibirá una penalización en la parrilla para el Gran Premio de España de Fórmula 1 de este fin de semana.

El piloto de Ferrari se retiró en la segunda vuelta del Gran Premio de Italia el domingo tras perder el control de su coche en la Parabólica a más de 230 km/h.

Ocurrió como resultado de un rebote sobre un desagüe que hizo que Leclerc, que se defendía del McLaren de Oscar Pisatri, se saliera y acabara contra la barrera de neumáticos.

Pero el SF-26 resistió el impacto, con una desaceleración que superó los 50G, y solo se reemplazará la carcasa de la transmisión, no una unidad de potencia completamente nueva, para Madrid este fin de semana.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de España supone otra oportunidad para que Ferrari pruebe su mejora del motor ADUO, que estrenó en Monza, aunque el equipo confirmó que no es un ‘punto de inflexión’.

Monza en general fue decepcionante para la escudería italiana, que solo sumó ocho puntos gracias al sexto puesto de Lewis Hamilton, mientras que ambos pilotos casi chocaron en la primera vuelta.

Eso deja a Ferrari a 122 puntos del líder del campeonato, Mercedes, que volvió a ganar en Monza por medio de Kimi Antonelli, lo que significa que se convirtió en el primer italiano en ganar su carrera de casa desde Ludovico Scarfiotti en 1966.

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Red Bull firma al hijo de Kimi Raikkonen como piloto junior
Artículo siguiente Qué esperar de la carrera más nueva de la F1 con el debut de Madring en el GP de España

Top Comments
More from
Franco Nugnes

El espontáneo aplauso de Ferrari a Gasly tras su pole en el GP de Italia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
El espontáneo aplauso de Ferrari a Gasly tras su pole en el GP de Italia

Ferrari apuesta por el escape soplado en Monza: menos resistencia y motor más potente

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Ferrari apuesta por el escape soplado en Monza: menos resistencia y motor más potente

El arma secreta que Racing Bulls alista contra Alpine en Monza: el alerón macarena

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
El arma secreta que Racing Bulls alista contra Alpine en Monza: el alerón macarena
More from
Lewis Hamilton

Los jefes de Ferrari deben intervenir tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en Monza, avisa Montoya

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Los jefes de Ferrari deben intervenir tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en Monza, avisa Montoya

El misterio detrás del incidente entre Hamilton y Leclerc en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
El misterio detrás del incidente entre Hamilton y Leclerc en Monza

Hamilton reclama cambios en Ferrari tras el incidente con Leclerc en Monza: "Aquí no hay reglas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Hamilton reclama cambios en Ferrari tras el incidente con Leclerc en Monza: "Aquí no hay reglas"
More from
Ferrari

La actualización de motor de Ferrari tampoco es un “punto de inflexión” para Haas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
La actualización de motor de Ferrari tampoco es un “punto de inflexión” para Haas

Incluso con la actualización ADUO 2, a Ferrari le “falta potencia pura”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Incluso con la actualización ADUO 2, a Ferrari le “falta potencia pura”

Ferrari admite que el incidente entre Hamilton y Leclerc “no fue bueno para el equipo” en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Ferrari admite que el incidente entre Hamilton y Leclerc “no fue bueno para el equipo” en Monza

Últimas noticias

Qué esperar de la carrera más nueva de la F1 con el debut de Madring en el GP de España

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Qué esperar de la carrera más nueva de la F1 con el debut de Madring en el GP de España

Leclerc evitará una sanción de motor en el GP de España de F1 pese al accidente de Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Leclerc evitará una sanción de motor en el GP de España de F1 pese al accidente de Monza

Red Bull firma al hijo de Kimi Raikkonen como piloto junior

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Red Bull firma al hijo de Kimi Raikkonen como piloto junior

VR46 confirma a Bulega para 2027 en MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
VR46 confirma a Bulega para 2027 en MotoGP