Leclerc evitará una sanción de motor en el GP de España de F1 pese al accidente de Monza

Charles Leclerc logró evitar daños en el motor en su accidente a alta velocidad en Monza, por lo que no recibirá una penalización en la parrilla para el Gran Premio de España de Fórmula 1 de este fin de semana.

El piloto de Ferrari se retiró en la segunda vuelta del Gran Premio de Italia el domingo tras perder el control de su coche en la Parabólica a más de 230 km/h.

Ocurrió como resultado de un rebote sobre un desagüe que hizo que Leclerc, que se defendía del McLaren de Oscar Pisatri, se saliera y acabara contra la barrera de neumáticos.

Pero el SF-26 resistió el impacto, con una desaceleración que superó los 50G, y solo se reemplazará la carcasa de la transmisión, no una unidad de potencia completamente nueva, para Madrid este fin de semana.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de España supone otra oportunidad para que Ferrari pruebe su mejora del motor ADUO, que estrenó en Monza, aunque el equipo confirmó que no es un ‘punto de inflexión’.

Monza en general fue decepcionante para la escudería italiana, que solo sumó ocho puntos gracias al sexto puesto de Lewis Hamilton, mientras que ambos pilotos casi chocaron en la primera vuelta.

Eso deja a Ferrari a 122 puntos del líder del campeonato, Mercedes, que volvió a ganar en Monza por medio de Kimi Antonelli, lo que significa que se convirtió en el primer italiano en ganar su carrera de casa desde Ludovico Scarfiotti en 1966.