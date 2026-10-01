Por qué el regreso de Ford al WRC fue una "decisión bastante fácil"

La decisión de Ford de volver al Campeonato del Mundo de Rallyes como fabricante de pleno derecho fue una "decisión bastante fácil", según su director global, Mark Rushbrook.

La marca estadounidense ha anunciado sus planes de participar con un programa de fábrica completo junto a su socio M-Sport a partir de 2028 y se ha comprometido a desarrollar un coche totalmente nuevo para 2029.

Ford ha seguido presente en el WRC a través de M-Sport desde que retiró su programa oficial completo a finales de 2012, pero el anuncio del jueves marca un cambio significativo en su postura respecto a la serie.

Cuando Motorsport.com le preguntó por qué Ford regresa, Rushbrook explicó que la decisión de reincorporarse al WRC se debió a una combinación de razones.

"Estuvimos muy involucrados con el Ford Puma WRC en 2022", afirmó. "Entonces no participamos como equipo de fábrica al completo, pero nos volcamos de lleno en el desarrollo del coche junto con M-Sport; sin embargo, no era el momento adecuado para competir como equipo de fábrica al completo.

"Fue fantástico ganar la primera prueba con el coche, con [Sébastien] Loeb en Montecarlo. Pero ahora es el momento adecuado, porque no creo que, como empresa, nos estuviéramos volcando en los rallies de la forma correcta en aquel momento.

"Pero hoy, con Jim Baumbick al frente de Ford Europa, contamos con un experto en desarrollo de productos. Es a lo único que se ha dedicado durante toda su carrera. Llevo 25 años trabajando con él, desarrollando juntos productos excelentes.

"Así que cuando supe que venía aquí para dirigir la división europea, me emocioné porque sabía que eso supondría grandes cosas para nuestros productos, que van a llegar a los concesionarios Ford.

Mark Rushbrook Foto de: Alexander Trienitz

"Pero se está volcando en ello porque sabe lo que hace en el mundo de l , así que también está totalmente comprometido con los rallies. Así que el hecho de que Ford Europa esté aprovechando de verdad esta oportunidad, al igual que Ford en su conjunto y Ford Racing en su conjunto...

"Aprovecharla a nivel mundial es un momento especial para la empresa, y ha coincidido con el cambio de promotor y el cambio en el reglamento técnico.

"¿Fue alguno de esos factores por sí solo lo que lo determinó? Quizás sí, quizás no. Pero, en realidad, la combinación de los tres hizo que fuera una decisión bastante fácil.

"Vemos [el futuro del WRC] de forma positiva, y por eso nos incorporamos como equipo oficial, teniendo en cuenta lo que la FIA ha hecho con el reglamento y la visión que tiene el promotor. Con la competencia que hay, tenemos que estar aquí y creemos que tiene un futuro prometedor.

"Así que volver a participar, contar con M-Sport como socio y volver como equipo oficial junto a ellos es una oportunidad especial para nuestra empresa.

"Estamos deseando que lleguen estos próximos dos o tres años para desarrollar el nuevo coche y seguir compitiendo a partir de entonces".

Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

El regreso de Ford al WRC se produce en un momento en el que es probable que el campeonato acoja una prueba en EE. UU. el año que viene por primera vez desde 1988.

"[El rally de EE. UU.] no fue un factor decisivo. Llevamos esperando y pidiendo un rally en EE. UU. desde 2018 o 2019. Estuvo a punto de hacerse realidad cuando entramos en la era de la COVID y eso lo descarriló un poco", añadió Rushbrook.

"Pero es fantástico ver lo que, con suerte, está a punto de suceder allí, y significa mucho para nosotros. Decimos que somos el equipo de carreras de Estados Unidos, así que somos una empresa global. Competimos en todo el mundo. El WRC es global, pero celebrar una prueba del WRC en EE. UU. sería algo muy especial".

Durante la rueda de prensa de presentación celebrada en la última prueba de la temporada del WRC en Cerdeña, se confirmó que pronto se lanzarán cinco nuevos modelos de Ford, cuatro de los cuales se inspirarán en la tradición de Ford en el mundo de los rallies.

Parece que uno de estos modelos podría constituir la base del coche de Ford para el WRC de 2029.

"No hay nada de lo que podamos hablar ahora mismo [en relación con el coche de 2029], pero tenemos muchas oportunidades con la llegada de cinco nuevos modelos a Europa. Cuatro de ellos tendrán su origen en el mundo de los rallies", afirmó Rushbrook.

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