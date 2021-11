Larson no dudaría en probar un F1 si le llega la oportunidad

Hablando en exclusiva en el programa This Week with Will Buxton de Motorsport.tv, Larson, de 29 años, que ganó recientemente el título de NASCAR Cup en Phoenix para el equipo Hendrick Motorsports, dijo que nunca ha visto un coche de F1 en vivo durante un fin de semana de gran premio.

"Estoy muy emocionado, nunca he estado en una carrera de F1", dijo Larson. "Pero mi mujer y yo vamos a ir a Abu Dhabi, así que estoy muy emocionado por eso, por ir a comprobarlo, por ver de qué se trata".

Cuando se le preguntó si sabía que había una prueba posterior al evento, Larson respondió: "Me anoto, no tenía ni idea de que había una prueba para novatos. Oye, si estoy allí entonces también podría subirme a un coche".

"Si hay un equipo que me lo permita, llevaría mis cascos. Iría allí y a dar algunas vueltas. ¡Avísame!".

Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro HendrickCars.com Photo by: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

El año del título de Larson en NASCAR llegó después de perder su asiento en Chip Ganassi Racing y de recibir una suspensión de la categoría en abril de 2020 al usar un insulto racial durante un evento de simracing que se transmitió a través de Twitch después de creer que había perdido su conexión.

En su regreso a la competición este año con Hendrick, Larson consiguió 10 victorias en la serie de la Copa, así como la Carrera de las Estrellas en Texas. Cinco de sus victorias llegaron durante los playoffs, empatando la hazaña récord de Tony Stewart de 2011.

Durante su tiempo fuera de NASCAR en 2020, Larson se dedicó a disputar todas las carreras de óvalos de tierra posibles, obteniendo 46 triunfos. Este año disputó menos competencias, pero todavía ganó algunos eventos importantes en esa disciplina.

Cuando se le preguntó qué era lo siguiente en su itinerario, Larson dijo que no ha terminado de correr en 2021 todavía: "Estoy bastante ocupado, tomándome este fin de semana libre para disfrutar (del campeonato), y luego iré a California para hacer algunas carreras por ahí. Luego (después de su viaje a Abu Dhabi) algunas carreras más de tierra en enero y febrero y eso llevará directamente al (comienzo de ) NASCAR".