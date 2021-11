Ferrari: Hamilton puso fin al debate sobre la parrilla invertida

Los máximos dirigentes de la Fórmula 1 todavía tienen programada una conversación con todos los equipos que llevarán a cabo durante el invierno para acordar un formato único para las seis carreras sprint que están planeadas para 2022.

Una de las consideraciones clave que se están haciendo es averiguar cómo hacer que el sprint de 100 km del sábado sea más emocionante, ya que la tres pruebas realizadas hasta ahora no han cumplido con las expectativas creadas.

La F1 piensa que dar más puntos en la carrera sprint podría ser una forma de incentivar a los pilotos.

Sin embargo, algunos equipos como Ferrari creen que la categoría debería ser aún más audaz y hacer que el sprint de los sábados sea un evento independiente, con parrillas invertidas.

Si bien no todos los equipos están de acuerdo con esta idea, Ferrari cree que lo visto durante el GP de Brasil del fin de semana pasado es una prueba de que dicho concepto puede funcionar.

Gracias a la exclusión de Hamilton de la clasificación debido a una infracción de las reglas del DRS, el siete veces campeón del mundo tuvo que arrancar la sprint desde última posición.

Pese a ello, el británico consiguió abrirse camino y terminar quinto, pero además, el domingo, con otra penalización de cinco puestos en la parrilla por montar un nuevo motor de combustión, pasó de la décima posición a ganar la carrera.

El director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, cree que el espectáculo de la remontada de Hamilton, junto con el hecho de que adelantó a muchos pilotos, muestra que las parrillas invertidas son viables.

Cuando Motorsport.com le preguntó si sentía que lo visto en Interlagos favorecía su idea de las parrillas invertidas, Binotto respondió: "Creo que sí, honestamente, vimos muchos adelantamientos y mucha diversión".

"Creo que realmente deberíamos considerarlo para el formato de carrera sprint. Habiendo visto lo que pasa, creo que ni siquiera es discutible".

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del pelotón tras el coche de seguridad. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Si bien Ferrari está a favor del concepto de la parrilla inversa, el piloto de McLaren, Daniel Ricciardo, cree que hacerlo podría devaluar el logro de conseguir una victoria en en un fin de semana de F1.

"No me malinterpretes, Lewis comenzando desde atrás hizo que la carrera fuera más emocionante para los espectadores. Estoy bastante seguro de eso", dijo.

"Así que sí, creo que la carrera sprint se benefició de tener a Lewis en una posición de parrilla invertida. No podría haber sido más emocionante, pero sigo manteniendo la opinión de que una victoria debería ser una victoria".

"Sé que es solo una carrera sprint, por lo que tiene menos valor que la carrera del domingo, pero todavía siento que para cruzar la línea primero, debes ser el mejor piloto, al menos en esa carrera".

"Así que si lo haces porque clasificaste último y comenzaste desde la pole, no estoy seguro de ello. No sé cuánta satisfacción puedes obtener de eso. Así que probablemente sea más un sentimiento personal de satisfacción lo que me haga alejarme de la idea de la parrilla inversa".