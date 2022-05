Hamilton será multado si mantiene sus joyas, dice el presidente de la FIA

Mohammed Ben Sulayem se convirtió en presidente de la FIA en diciembre del año pasado, asumiendo toda la responsabilidad que supone estar al frente de un cambio de era tan grande como el que afrontó la Fórmula 1 en 2022.

La conformación de la Dirección de Carrera fue uno de los primeros problemas a los que Ben Sulayem tuvo que enfrentarse nada más aterrizar en el organismo rector de la máxima categoría y, tras una serie de cambios, ahora apoya incondicionalmente la exigencia y la estricta aplicación del reglamento que Niels Wittich ha querido llevar a cabo durante los cinco primeros grandes premios de la temporada.

Pese a que su papel, junto al de Eduardo Freitas, que debutará en Barcelona, ha sido bien valorado en el paddock, algunas de sus decisiones han provocado cierta tensión.

En Melbourne, Wittich le pidió a los pilotos que dejasen de usar joyas cuando estaban al volante de sus monoplazas, pero ninguno acató la petición y se vio obligado a endurecer el tono en Miami, recibiendo declaraciones contrarias por parte de Lewis Hamilton.

Para Ben Sulayem, se trata de sentido común, seguridad e igualdad. El presidente de la FIA cuestionó a sus predecesores sobre la falta de aplicación de una regla que, de hecho, existe desde hace muchos años, y descartó las acusaciones de que Hamilton recibiría privilegios al respecto en comparación con otros pilotos de la parrilla.

"Después del GP de Brasil en 2021, le deseé lo mejor mientras volaba a casa", dijo el presidente de la FIA al Daily Mail. "Puedes preguntarle a Toto Wolff cuánto lo apoyé. Entonces era libre, porque no era presidente. Tenía muchas ganas de que ganara su octavo título, porque los récords están para romperse. La gente dice que hice lo que Lewis y Toto querían sacando a Michael Masi de ahí. Entonces, habría hecho eso por ellos, y ahora haría esto contra él, no tiene sentido".

"Lewis fue a ver a un médico en Miami para hablar sobre el tema de las joyas, y adivina qué, era un médico británico. Yo solo digo que hay una regla y me gustaría que Lewis fuera un gran modelo a seguir, un embajador. Que envíe el mensaje correcto a todos los jóvenes pilotos para evitar una tragedia en el futuro".

"Me gustan las joyas, me encantan, pero en un coche [de carreras] no hay elección. La gente dice que [esta regla] no se ha aplicado antes. No me preguntes por qué, puedes preguntarle a los antiguos presidentes por qué no se aplicó".

El presidente de la FIA, por lo tanto, confirmó que Hamilton también tendrá su responsabilidad en el GP de Mónaco, sin privilegios. Al igual que el resto de pilotos, el británico será multado con 50.000€ en Montecarlo si no cumple con las reglas, llegando a recibir multas de 250.000 € si continúa por la misma línea y es reincidente.

"Depende de él decidir", dijo Ben Sulayem. "Hay multas que se aplican y no hay más. Es como cuando alguien acelera de más en la carretera: no puedes evitar que lo haga, pero recibirá una multa, incluso aunque sea accidental. No puedes dejar que alguien incumpla las reglas porque es un amigo. Tiene que haber una regla para todos, y ya está", concluyó.