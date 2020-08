Hamilton: será "muy apretado" con Red Bull el domingo

Hamilton y Mercedes buscan recuperarse este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya luego de haber sufrido su primera derrota del año ante Max Verstappen y Red Bull en el GP del 70° Aniversario.

El seis veces campeón del mundo tuvo un buen comienzo este viernes al terminar como el más rápido en la segunda práctica en una jornada donde las altas temperaturas hicieron las cosas difíciles dentro del habitáculo y para los neumáticos.

"Definitivamente está bastante duro ahí fuera. Es lo más caluroso que ha sido. No creo que haya estado en España con tanto calor. Estamos aquí en febrero y marzo normalmente, o a principios de mayo. Es un clima hermoso, pero es asesino en el monoplaza, y es duro para los neumáticos también", comentó Hamilton.

"Pero ha sido un buen día. Particularmente la segunda sesión fue mejor para mí, y en las tandas largas nos vemos muy cerca con el Red Bull, así que creo que va a ser una carrera muy apretada", agregó el ganador de las últimas tres ediciones del GP de España.

Pirelli trajo neumáticos más duros para el fin de semana de España respecto a los utilizados hace una semana en Silverstone, pero de todos modos existe preocupación sobre la gestión de las gomas para la carrera, tal como advirtió Mercedes camino a Barcelona.

Hamilton dijo que encontró bien los neumáticos este viernes, pero agregó que ese también había sido el caso en las prácticas para el GP del 70° Aniversario antes que aparezcan problemas el domingo.

"No vi ninguna ampolla, pero no vimos ninguna ampolla el viernes pasado. Realmente no puedo decir mucho. Se sintió bien".

"En tandas largas no se veía tan mal. No sé cuánto más lejos podríamos llegar en comparación con lo que Red Bull puede hacerlo. Eso definirá si es una carrera a una o dos paradas este fin de semana".

Consultado sobre cuánto evolucionó el Mercedes W11 desde las pruebas de pretemporada en febrero en Barcelona hasta la actualidad, Hamilton indicó que es difícil saber por el calor.

"Creo que la temperatura definitivamente enmascarará muchas de esas cosas. Los neumáticos no están contentos en estas condiciones, así que sólo estás deslizándote con neumáticos sobrecalentados", explicó.

Información adicional por Luke Smith

Repasa las fotos de Lewis Hamilton en el viernes del GP de España:

Galería Lista Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 1 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 2 / 34 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 3 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 4 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 5 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 6 / 34 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 7 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 8 / 34 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 9 / 34 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 10 / 34 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 11 / 34 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 12 / 34 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 13 / 34 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 14 / 34 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 15 / 34 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 16 / 34 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 17 / 34 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 18 / 34 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 19 / 34 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance y Kevin Magnussen, Haas VF-20 20 / 34 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 21 / 34 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 22 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 23 / 34 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 24 / 34 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 25 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 26 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 27 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 28 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 29 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 30 / 34 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 31 / 34 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Angela Cullen, fisio de Lewis Hamilton y Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 32 / 34 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 33 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 34 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

