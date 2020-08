Sainz continúa con problemas a pesar del cambio de chasis

Las cosas no pintan bien para Carlos Sainz en su gran premio local, el que se disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Tras dos carreras con problemas en Silverstone, McLaren decidió cambiar su chasis buscando soluciones, pero el veredicto tras la primera jornada no es positivo.

Sainz fue 11º en la primera sesión de entrenamientos y séptimo en la segunda, pero continuamente tuvo que visitar el box y se vio a sus mecánicos trabajando una y otra vez en tres zonas clave en el MCL35: los bargeboards, la cubierta motor y los pontones. Todas relacionadas con el mal que sufre el madrileño, la refrigeración de su coche.

Cuando atendió a los medios, Carlos Sainz se mostró preocupado, y admitió que el problema sigue ahí: "De momento no hemos resuelto realmente el problema de refrigeración. Todavía vemos algunas discrepancias entre los dos coches, especialmente el mío".

La solución, costosa, y no precisamente por dinero: "Aún tenemos que correr con más refrigeración en el monoplaza, lo que cuesta bastante tiempo por vuelta en un circuito como este".

"Así que todavía no hemos llegado al fondo del problema. Todavía tenemos que seguir buscando, porque en este momento es una duda enorme que aún no hemos solucionado".

Lo más preocupante es que ni el gran cambio que ha hecho McLaren antes de este viernes ha ayudado, por lo que las opciones de encontrar la raíz del problema cada vez son menores: "Hemos cambiado prácticamente todo el coche. Así que estamos empezando a quedarnos sin cosas que probar. Con suerte podemos encontrarlo lo último y eso nos dará una respuesta final, pero de momento es complicado".

Por lo tanto, ante la pregunta de si se nota algún tipo de mejora en las actualizaciones del equipo, la respuesta era evidente: "Todavía no. No hemos visto las mejoras o aún no hemos visto realmente que ese problema se resuelva. Por lo tanto, de cara al sábado, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, mucho análisis y ver qué podemos cambiar. Hemos cambiado tantas cosas que estamos casi al límite, pero tenemos que seguir investigando y buscando".

Esperemos que McLaren dé con la tecla y no haya tanta diferencia entre sus dos monoplazas para que Sainz pueda hacer en el GP de España una de las actuaciones a las que nos tenía acostumbrados cuando la cita de nuestro país se disputaba con público, ante su afición.

Los neumáticos, diferentes en España que en Gran Bretaña... pero con problemas

Respecto a una de las grandes dudas que había para este fin de semana, el comportamiento de los Pirelli, el viernes ya quedó claro que los problemas de la primera carrera en Silverstone parecen quedarse atrás.

"No vemos las ampollas que vimos en Silverstone, por lo que los neumáticos tienen más duración y más margen", explicó Sainz. "Pero sí hay bastante degradación, vemos bastante sobrecalentamiento en los neumáticos. Así que será un fin de semana complicado y de momento todavía no tenemos tampoco solución para los problemas que tenemos con los neumáticos, y queremos seguir mejorando para la carrera".

En la parte final de la FP2, Sainz pudo alcanzar las 20 vueltas con un mismo juego de blandos rodando a un ritmo razonablemente competitivo, aunque dijo que no vio "nada especial" en el rendimiento de esas gomas.

"El peor neumático este fin de semana para nosotros es el duro, sin agarre, no sabemos por qué, probablemente por el calor. Patinan mucho, no hay agarre con este calor. El blando fue normal, nada especial".

"Así que aún tenemos que definir la estrategia para ver qué podemos hacer, porque en este momento, parece que será una carrera muy dura. El ritmo a una vuelta no fue tan malo. En tandas largas vemos como Renault y Racing Point van más rápido que nosotros. Así que tenemos que seguir trabajando, descubrir los pequeños problemas que normalmente tenemos en la carrera y ver si primero podemos resolver el problema de la refrigeración y luego pensar un poco más en tandas largas".

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de España 2020 de F1