Hamilton: No pongo energía en la posibilidad de un choque

Ambos pilotos estuvieron cara a cara durante la rueda de prensa del jueves en el circuito de Yas Marina antes de la última ronda, tras su controvertida lucha en el GP de Arabia Saudita, donde llegaron a tocarse y Hamilton consiguió la victoria para empatar en puntos a Verstappen de cara a la final de la temporada.

En la previa del GP de Abu Dhabi, la atención se ha centrado en la posibilidad de que ambos vuelvan a tener un contacto este domingo que pueda decidir la lucha por el título. Si bien cualquiera de los dos pilotos debe terminar por delante de su rival para asegurarse el título, Verstappen conseguiría su primer campeonato mundial de F1 si ninguno de los dos suma puntos por tener más victorias esta temporada.

La pelea por el título también ha llevado al director de carrera de la F1, Michael Masi, a enviar un recordatorio a los equipos y pilotos de que cualquier conducta antideportiva en el final de temporada de Abu Dhabi podría suponer una deducción de puntos en el campeonato.

Los dos pilotos restaron importancia a esta posibilidad, y Hamilton declaró que esperaba que todos quieran ofrecer una lucha justa.

"De cara al fin de semana, no pongo ninguna energía en ese tipo de cosas. Creo que al final del día, realmente creo que todos los que están aquí compitiendo vienen a ganar. Me gustaría creer que todo el mundo quiere hacerlo de la manera correcta", dijo Hamilton. "Y por lo tanto, no dejo que eso se meta en mi mente".

"Estoy aquí para hacer una gran carrera. Llegamos en positivo como equipo, tenemos el coche en un gran lugar. Ganaron aquí el año pasado. Así que, sin duda, van a ser fuertes este fin de semana. Pero creo que hemos perseguido y alcanzado mucho (a Red Bull). Y creo que podemos venir aquí y ser fuertes este fin de semana".

Verstappen ha asegurado que también desea evitar "decisiones controvertidas" en el GP de Abu Dhabi para decidir el título de F1 de 2021.

"Creo que ya a lo largo del año, ha habido algunas cosas que tal vez fueron un poco polémicas", dijo Verstappen. "Es lo que es, realmente no puedes hacer nada al respecto".

"Pero creo que tenemos que centrarnos en lo positivo para este fin de semana. Y sólo queremos acción en la pista. Creo que desde ambos lados, queremos ganar, claramente. Debería tratarse de eso, no de decisiones controvertidas".