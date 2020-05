Haas no planea una oferta para Vettel

La asociación entre Sebastian Vettel y Ferrari terminará al final de 2020, después de seis años de unión entre las dos partes y nada menos que 14 victorias hasta ahora, pero ningún título mundial. El alemán será reemplazado en Maranello por Carlos Sainz, y su futuro en la Fórmula 1 es más incierto que nunca. El retiro parece ser una opción plausible para el hombre que celebrará su 33 cumpleaños en julio, pero sería un activo para muchos equipos en la parrilla.

Sin embargo, para el equipo Haas, reclutar a Vettel es sólo un sueño, debido al enorme salario que probablemente exigiría. "No puedo permitírmelo", exclamó el director del equipo Gunther Steiner a Sky Sports F1.

"Creo que Sebastian, como cuatro veces campeón del mundo, probablemente ya no quiera unirse a la parte media del pelotón. Cuando tienes una carrera exitosa, lo que no debes hacer es tomar demasiados riesgos. Tengo una buena relación con él, pero no le he ofrecido un asiento. Creo que alguien más, que está mucho mejor financieramente, lo hará".

De momento Haas no tiene ningún piloto confirmado para la temporada 2021.