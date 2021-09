Haas considera sumar un piloto de reserva experimentado para la F1 2022

Steiner admite que tener dos novatos esta temporada dejó al equipo sin "ninguna referencia" después de emplear previamente a Romain Grosjean y Kevin Magnussen.

Los cambios de reglas del próximo año significan un reinicio para todos los equipos, y Steiner admite que tener un piloto más experimentado en el campamento sería un beneficio.

Haas tiene actualmente a Pietro Fittipaldi, que hizo dos carreras como sustituto de Grosjean a finales de 2020, como tercer piloto.

"Ahí tienes toda la razón, no tenemos referencia, falta la referencia", dijo. "Y eso es un piloto con experiencia. Así que no sé exactamente cómo lo vamos a hacer, hay más de una manera de hacer estas cosas. Hemos hablado un poco de ello, pero no hemos hecho nada".

"Pero quiero ver cómo les va. Y con los datos se puede ver cuánto han mejorado y cosas así, se puede obtener mucha información. Cuando lleguemos allí, encontraremos una solución también para eso si lo necesitamos, y no estoy seguro de que lo necesitemos".

Mecánicos en la parrilla con el coche de Mick Schumacher, Haas VF-21. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Uno de los problemas es que para que el equipo pueda hacer un uso adecuado de un tercer piloto, Mazepin y Schumacher tendrían que renunciar a un tiempo valioso en pista la próxima temporada.

"Siempre es difícil si tomas como reserva a un piloto de referencia, llámalo así, que los sacará del coche en las pruebas y todo. Y creo que tenemos que llegar a ese punto en algún momento", explicó Steiner.

"Lo discutiré internamente con los ingenieros, qué es lo mejor para el equipo, pero no hemos tomado una decisión. Hay muchas ideas flotando por ahí. Pero no hemos tomado esa decisión".

"Y ojalá no tengamos que hacerlo, porque tampoco es bueno si pones a alguien sólo para que te dé una referencia, y luego (los pilotos titulares) pierden tiempo para conducir. Así que es una decisión muy difícil de tomar".

"Sólo espero que nuestro coche sea lo suficientemente estable como para que puedan sacar todo lo posible. Cuanto mejor sea el coche, más fácil será para ellos desarrollarlo. Un coche estable te hace ir más rápido, porque te da confianza".

Preguntado sobre cuándo podría tomar una decisión sobre un tercer piloto, respondió: "Será después de la temporada (2021) si tenemos que tomar una decisión así".