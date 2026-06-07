Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Mónaco de F1

Nada parece detener a Kimi Antonelli

La clasificación en Mónaco es muy posiblemente la prueba difícil de cualquier piloto de Fórmula 1, entre el desafío técnico, el equilibrio entre riesgo y recompensa y la enorme presión que implica por lo crucial que es el sábado para el resultado de la carrera.

Con el joven de 19 años Kimi Antonelli conteniendo a su compañero de equipo George Russell, así como los juegos mentales previos al fin de semana del británico, el circuito urbano de 3,337 km de Mónaco ofrecía muchas oportunidades para que Antonelli tropezara.

En cambio, estuvo a la altura con una asombrosa vuelta de clasificación el sábado, que allanó el camino para un triunfo sereno y controlado, que luego reconfirmó ante el caos final de la carrera.

Si se suman los problemas de Russell a baja velocidad y su tarde desafortunada del domingo, que le impidió sumar puntos, Antonelli está al mando de la lucha por el título con aún más firmeza que antes.

- Filip Cleeren

Isack Hadjar consigue su primer podio con Red Bull

El Gran Premio de Mónaco de Max Verstappen duró incluso menos que el trayecto de vuelta a su apartamento, pero Isack Hadjar salvó el día al asegurar su primer podio con los colores de Red Bull, aunque tiene una investigación pendiente.

El fin de semana de Mónaco ha sido una auténtica montaña rusa para el equipo de Laurent Mekies. Verstappen sorprendió por igual a amigos y rivales al colocar el RB22 en la primera fila de la parrilla en la clasificación. Fue un impulso bienvenido después de que predijera en Montreal que necesitaría una espalda nueva para Mónaco.

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Demostró que Red Bull rindió mejor de lo esperado sobre los baches y pianos, aunque eso se vino abajo el domingo por problemas de motor. Según Verstappen, ya los sintió durante la vuelta de formación, luego describió el procedimiento previo a la salida como caótico y perdió la unidad de potencia en cuanto soltó el embrague.

Hadjar parecía destinado a un destino similar después de informar de problemas en la unidad de potencia de forma bastante enérgica por la radio del equipo. Una gran oportunidad parecía escapársele de las manos a Red Bull, pero eso fue antes de que se desarrollara otra dosis de drama en las calles de Montecarlo.

De repente le dio a Hadjar su primer podio como piloto de Red Bull Racing y el segundo en F1, aunque su posible infracción con el coche de seguridad será investigada después de la carrera. Fue un día de fortunas contrastantes, y llega justo antes de lo que Verstappen ha llamado la verdadera prueba para el equipo: Barcelona.

Desde el paquete de mejoras de Miami, la mayoría de las carreras se han disputado en circuitos dominados por curvas de baja velocidad, lo que significa que el desafío integral de Barcelona debería ofrecer una imagen más clara de dónde está realmente Red Bull. Como mínimo, Hadjar logró salvar este fin de semana en un día muy turbulento.

- Ronald Vording

Las esperanzas de George Russell se desvanecen aún más

George Russell, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Hay algo de verdad en la sugerencia de que la suerte no ha estado precisamente del lado de Russell esta temporada. Algunos infortunios ciertamente le han costado puntos aquí y allá, y su abandono en Canadá fue un duro golpe para sus aspiraciones al campeonato. Y ahora llegó otro más, con todo tipo de infortunios con los que el favorito al título de la pretemporada tuvo que lidiar el domingo en Mónaco.

Pero aun así, fines de semana como los del Principado y Miami también han puesto de relieve que no se siente del todo cómodo con el W17 y que, a diferencia de su joven compañero de equipo, le falta consistencia de un circuito a otro. Cuando Russell es rápido, Antonelli siempre está cerca. Pero cuando George tiene dificultades para extraer el máximo del coche, Kimi a menudo está en una liga completamente diferente.

Mónaco vio a Russell ceder otro gran puñado de puntos en el campeonato y, aunque la temporada aún está lejos de terminar, la brecha se está volviendo cada vez más difícil de ignorar.

El problema para George no es solo el déficit en sí, sino el hecho de que Antonelli no muestra signos de debilidad.

- Oleg Karpov

McLaren deja Mónaco con más preguntas que respuestas

Andrea Stella llegó a Mónaco esperando que la fortaleza de McLaren en las curvas de baja velocidad la colocara al menos cerca de la pelea en Mónaco. En cambio, el fin de semana se convirtió en una de sus mayores decepciones de la temporada.

El quinto tiempo de Norris en la Q2 ofrecía algo de esperanza, pero cuando importó ni el vigente campeón del mundo ni su compañero de equipo Oscar Piastri parecieron capaces de luchar en cabeza, y finalmente se clasificaron solo séptimo y octavo en la parrilla.

Salir desde esas posiciones siempre hacía de la carrera del domingo una batalla cuesta arriba, pero el ritmo de McLaren ofrecía pocas esperanzas de remontada. Piastri pasó la tarde en una solitaria sexta posición y nunca pudo desafiar a Hadjar o Russell, incluso cuando este último encontró problemas durante la carrera. Luego aprovechó el caos final para avanzar al cuarto puesto, pero eso no fue gracias a su ritmo.

La situación empeoró cuando Norris se vio obligado a abandonar tras 43 vueltas por un problema en la unidad de potencia, marcando su segundo abandono consecutivo tras otro fallo mecánico en Canadá.

Después de celebrar un 1-3 en Mónaco hace apenas un año, McLaren deja el Principado con muchas más preguntas que respuestas. Entre las mayores incógnitas está la versión revisada de su alerón delantero, introducida por primera vez en Montreal y llevada a Mónaco con una especificación actualizada, aunque una vez más fue descartada antes de la clasificación tras no ofrecer las ganancias de rendimiento que el equipo esperaba.

- Federico Faturos

La carrera de casa de Charles Leclerc se convierte en una pesadilla

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Los pilotos de F1 y sus carreras de casa no han sido una gran combinación todavía este año. Primero estuvo el accidente de Piastri en la vuelta de reconocimiento en Melbourne y ahora el regreso a casa de Leclerc en Mónaco se descontroló lenta pero seguramente, comenzando con graves problemas de frenos que lo frustraron en la clasificación y lo relegaron a una salida desde la cuarta posición.

A partir de ahí, Leclerc estuvo prácticamente atascado y se quedó furioso cuando Ferrari -aparentemente sin una razón justificable- lo hizo entrar en boxes por segunda vez bajo el coche de seguridad, permitiendo que su compañero de equipo Lewis Hamilton cumpliera su penalización sin perder el segundo puesto.

Eso enfureció aún más a Leclerc, ya que luego se fue contra las barreras en Rascasse por los recurrentes problemas de frenos, aunque el deterioro de la pista en la zona de frenada también pudo haber influido. Mientras Hamilton culminó su regreso a la forma con otro segundo puesto, Leclerc no dormirá bien esta noche.

- Filip Cleeren