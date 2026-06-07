Campeonato de F1 actualizado tras Mónaco: Hamilton es el nuevo escolta de un Antonelli que se escapa
Ganador del Gran Premio de Mónaco, Kimi Antonelli consolida su ventaja en el campeonato del mundo con Lewis Hamilton ahora como nuevo perseguidor. Descubre la situación en los campeonatos de pilotos y constructores al término de la sexta prueba de la temporada, en Mónaco.
Su quinta victoria consecutiva permite a Kimi Antonelli (Mercedes) ampliar aún más su ventaja en el campeonato del mundo.
George Russell, su compañero de equipo, que era hasta ahora su principal rival, tras sufrir una carrera catastrófica al terminar fuera del top 10, ni siquiera es ya su primer perseguidor, ya que esa posición recae ahora en Lewis Hamiton (Ferrari), que firma su segundo segundo puesto consecutivo para Ferrari.
Encuentra aquí abajo las posiciones completas tanto para el campeonato de pilotos como el de constructores tras el Gran Premio de Mónaco.
Campeonato de Pilotos
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|A. AntonelliMercedes
|156
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|L. HamiltonFerrari
|90
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|G. RussellMercedes
|88
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|C. LeclercFerrari
|75
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|O. PiastriMcLaren
|60
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|L. NorrisMcLaren
|58
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|M. VerstappenRed Bull Racing
|43
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|29
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRB
|26
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|26
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|O. BearmanHaas F1
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|15
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|A. LindbladRB
|13
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|C. SainzWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|E. OconHaas F1
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|G. BortoletoAudi
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin Racing
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|N. HulkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de Constructores
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|244
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ferrari
|165
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|McLaren
|118
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull Racing
|72
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Alpine
|41
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|RB
|39
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Haas F1
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Audi
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin Racing
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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