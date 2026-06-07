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Resultados
Fórmula 1 GP de Mónaco

Campeonato de F1 actualizado tras Mónaco: Hamilton es el nuevo escolta de un Antonelli que se escapa

Ganador del Gran Premio de Mónaco, Kimi Antonelli consolida su ventaja en el campeonato del mundo con Lewis Hamilton ahora como nuevo perseguidor. Descubre la situación en los campeonatos de pilotos y constructores al término de la sexta prueba de la temporada, en Mónaco.

Fabien Gaillard
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Su quinta victoria consecutiva permite a Kimi Antonelli (Mercedes) ampliar aún más su ventaja en el campeonato del mundo.

George Russell, su compañero de equipo, que era hasta ahora su principal rival, tras sufrir una carrera catastrófica al terminar fuera del top 10, ni siquiera es ya su primer perseguidor, ya que esa posición recae ahora en Lewis Hamiton (Ferrari), que firma su segundo segundo puesto consecutivo para Ferrari.

Encuentra aquí abajo las posiciones completas tanto para el campeonato de pilotos como el de constructores tras el Gran Premio de Mónaco.

Campeonato de Pilotos

Pos Piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil Qatar United Arab Emirates
1 ItalyA. AntonelliMercedes 156 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - - - - - - - - - - - - - -
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 90 12/4 21 8/6 10 21 18/2 - - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomG. RussellMercedes 88 25/1 26 12/4 17 8 - - - - - - - - - - - - - - -
4 MonacoC. LeclercFerrari 75 15/3 19 15/3 10 16 - - - - - - - - - - - - - - -
5 AustraliaO. PiastriMcLaren 60 - 3 18/2 22 5 12/4 - - - - - - - - - - - - - -
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 58 10/5 5 10/5 26 7 - - - - - - - - - - - - - - -
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 43 8/6 - 4/8 14 17 - - - - - - - - - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 29 - 4 - - 10 15/3 - - - - - - - - - - - - - -
9 New ZealandL. LawsonRB 26 - 8 2/9 - 6 10/5 - - - - - - - - - - - - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 26 1/10 8 6/7 1 4 6/7 - - - - - - - - - - - - - -
11 United KingdomO. BearmanHaas F1 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 15 - 1 - 6 8 - - - - - - - - - - - - - - -
13 United KingdomA. LindbladRB 13 4/8 - - - 1 8/6 - - - - - - - - - - - - - -
14 SpainC. SainzWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - -
16 FranceE. OconHaas F1 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - -
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 1 - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - -
19 GermanyN. HulkenbergAudi   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de Constructores

Pos Equipos Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 244 43 55 37 45 39 25 - - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 165 27 40 23 20 37 18 - - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 118 10 8 28 48 12 12 - - - - - - - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull Racing 72 8 4 4 14 27 15 - - - - - - - - - - - - - -
5 FranceAlpine 41 1 9 6 7 12 6 - - - - - - - - - - - - - -
6 ItalyRB 39 4 8 2 - 7 18 - - - - - - - - - - - - - -
7 United StatesHaas F1 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - -
9 GermanyAudi 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin Racing 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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