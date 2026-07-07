Ferrari hará una prueba en el Madring antes del GP de España
El SF-26 está previsto que se convierta en el primer coche de F1 en rodar por el nuevo recinto del Gran Premio de España.
Ferrari está lista para realizar un día de filmación esta semana en la nueva sede del Gran Premio de España de Fórmula 1, según ha sabido Motorsport.com.
La Scuderia rodará el jueves en el circuito urbano de Madrid, denominado 'Madring', que acogerá su primer gran premio del 11 al 13 de septiembre tras reemplazar a Barcelona como sede del GP de España.
Esto hará que el SF-26 se convierta en el primer coche de F1 en rodar en el trazado de Madrid, lo que permitirá a Ferrari recopilar datos valiosos y, al mismo tiempo, supondrá una prueba importante para los organizadores del evento.
Oficialmente, se denominará un 'día de filmación', una sesión dedicada a actividades promocionales, con el reglamento permitiendo hasta 200 km de rodaje entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Esto llega en la semana posterior a que Ferrari lograra su segunda victoria de la campaña 2026, cuando Leclerc se sumó al triunfo de Hamilton en Barcelona al llevarse la bandera a cuadros en Silverstone en el GP de Gran Bretaña.
Esa fue la segunda victoria de Ferrari en tres rondas, dejándola segunda en el campeonato y a 78 puntos de Mercedes, con Hamilton y Leclerc tercero y cuarto respectivamente en la clasificación de pilotos.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Pero el aspecto más sorprendente del día de filmación de Ferrari es la rapidez con la que logró organizarlo, ya que hasta hace apenas unos días el Madring seguía siendo una obra en construcción activa.
Eso se refiere al menos a las gradas y a la infraestructura del paddock, y una visita reciente de los medios había mostrado que los trabajos seguían en marcha en varias zonas del recinto.
En cuanto a la pista en sí, el circuito de 5.416 km, con 22 curvas y una larga sección peraltada, está completado, y la presencia de Ferrari proporcionará una confirmación adicional de los avances realizados.
Así que, más allá de que la Scuderia pueda adquirir un conocimiento inicial de la pista, el día de filmación ofrece a los organizadores del Madring una valiosa oportunidad para verificar las operaciones de la instalación con un coche de F1.
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