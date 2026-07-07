Las renovaciones de Russell y Hamilton arrojan luz sobre los rumores que vinculan a Verstappen con McLaren

Dos de los asientos más codiciados del mercado de pilotos de Formula 1 ya han sido ocupados, pero no habrá anuncios oficiales, ni comunicados de prensa acompañados de fotos de apretón de manos y sonrisas con el jefe del equipo y los patrocinadores clave.

La razón es sencilla: no se han firmado nuevos contratos. En cambio, se han ejercido opciones ya incluidas en acuerdos existentes, por lo que desde un punto de vista legal no hay nada nuevo que promulgar.

Esto es exactamente lo que ha ocurrido con Lewis Hamilton, que tenía una opción a su favor que le garantizaba una tercera temporada con Ferrari. El siete veces campeón del mundo cumplió las cláusulas de rendimiento establecidas en el acuerdo que firmó en enero de 2024, activando automáticamente la extensión del contrato.

El mismo mecanismo también ha entrado en vigor en Mercedes. Tras el Gran Premio de España en Barcelona, el equipo con sede en Brackley ejerció la opción del contrato de George Russell, asegurando la continuación de su asociación para 2027. Por lo tanto, Russell disputará su sexta temporada con las Flechas de Plata y, por tercer año consecutivo, formará equipo con Kimi Antonelli.

A diferencia de hace 12 meses, la decisión de retener a Russell no se vio influida por la posible disponibilidad de Max Verstappen en el mercado de pilotos. Precisamente en el momento en que las circunstancias podrían haber favorecido un movimiento por Verstappen, el jefe de Mercedes, Toto Wolff —que había perseguido a Verstappen durante más de una década— optó por no alterar un equilibrio que actualmente permite a Mercedes lograr los mejores resultados realistamente posibles.

Los rumores sobre Verstappen solo sirven... a Max

Curiosamente, justo cuando Mercedes y Russell estaban finalizando la continuación de su asociación, comenzaron a circular informes sobre el supuesto interés de McLaren en Verstappen. El guion es tan familiar que prácticamente se ha convertido en un tópico en Formula 1.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Cada vez que la temporada llega al punto en que las cláusulas de salida del contrato de Verstappen podrían permitirle dejar Red Bull, inevitablemente surgen rumores que lo vinculan con otro equipo. Pueden ser provocados por un miembro de ‘Team Max' visto tomando café en otro motorhome del paddock, o por una palabra discreta al oído de uno de los medios neerlandeses.

En los últimos años, Mercedes fue el equipo mencionado con más frecuencia. Ahora que ya no hay asientos disponibles en Brackley, ese papel en la pantomima ha pasado a McLaren.

Es totalmente plausible que haya habido algún contacto entre las partes, pero eso es simplemente parte del funcionamiento normal del mercado de pilotos. Los equipos recopilan información, al igual que los representantes de los pilotos, para mantener una visión completa de todas las opciones disponibles.

Y cuando el nombre sobre la mesa es Verstappen, ningún equipo permanece indiferente. Como dijo Zak Brown, de McLaren, a Sky: "si por alguna extraña razón alguien resbalara con una cáscara de plátano al salir de la bañera, entonces sí, por supuesto, Max es cuatro veces campeón del mundo."

El mayor beneficiario de esta dinámica, sin embargo, siempre es el propio Max. La misma narrativa se desarrolló durante las anteriores rondas de especulación que lo vinculaban con Mercedes, cuando los informes de los medios fortalecieron la posición negociadora de su representante, Raymond Vermeulen, permitiéndole asegurar condiciones financieras cada vez más favorables de parte de Red Bull, lo que finalmente resultó en que Verstappen disfrutara de la remuneración más saludable de cualquier piloto de F1.

Por eso es difícil ver los recientes informes sobre el interés de McLaren con otra cosa que no sea escepticismo, especialmente porque surgieron en el momento perfecto para ‘Team Max'. Hace tres semanas, Verstappen, su padre Jos, junto con Vermeulen, se reunieron en Austria con Chalerm Yoovidhya, accionista mayoritario de Red Bull, y Mark Mateschitz, hijo del fundador de la empresa.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El entorno de Verstappen es plenamente consciente de la ventaja negociadora de la que ahora disfruta, construida no solo sobre el nivel de rendimiento que Verstappen sigue ofreciendo en la pista, sino porque, tras perder a casi todas las figuras clave de la era ganadora del campeonato que culminó en seis títulos mundiales entre 2021 y 2024, Red Bull simplemente no puede permitirse perder también a su figura principal.

Hoy, Verstappen es la cara del equipo mucho más que cualquier otra persona entre los más de 1.500 empleados del grupo. Su marcha tendría un impacto devastador en la credibilidad del nuevo proyecto técnico y deportivo que ha surgido tras las salidas de Christian Horner, Adrian Newey y Helmut Marko.

Nadie entiende esto mejor que la alta dirección de Red Bull. Por esa razón, es difícil imaginar que el próximo acuerdo de Verstappen se parezca a un contrato de piloto convencional; en el paddock se habla, con buenas fuentes, de que hay participaciones en el equipo sobre la mesa.

Así pues, más que ser simplemente otra firma sobre el papel, el próximo acuerdo de Verstappen representará la confirmación del extraordinario poder negociador que ha alcanzado un piloto: uno que ahora está en condiciones de dictar términos fuera del alcance de cualquier otra persona en el paddock de Formula 1.

Y en este momento, solo Red Bull está preparada y es capaz de ofrecerle esos términos.