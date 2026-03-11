El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, dice que modificar de inmediato las reglas nuevas de la Fórmula 1 para 2026 "sería un error".

La F1 pasó a nuevas regulaciones de chasis y motor para esta temporada, con las nuevas unidades de potencia aproximadamente un 50% eléctricas, lo que significa que la gestión de energía se ha vuelto predominante.

Como consecuencia, los pilotos hicieron lift and coast antes de las zonas de frenado en el Gran Premio de Australia, un problema que se vio agravado por el trazado de Albert Park, que demanda mucha energía. La F1 informó de un total de 120 adelantamientos durante la carrera, frente a 45 del año pasado; esto incluyó varios cambios de liderazgo, pero el papel que desempeñó la gestión de energía en la acción igualmente generó interrogantes.

Además, la eliminación del componente MGU-H de la unidad de potencia significa que los coches tienen dificultades para hacer girar el turbo, lo que casi provoca un accidente en la salida de no haber sido por una gran salvada de Franco Colapinto cuando se encontró con un Liam Lawson lento en el inicio.

Todos estos factores se han visto agravados por la complejidad de las reglas: elementos como el modo recta, el modo adelantamiento, el modo boost y el super clipping requieren tiempo para acostumbrarse, especialmente para los espectadores ocasionales.

Entonces, ¿la maquinaria de la F1 de 2026 necesita ser corregida, y cuándo? Vasseur evita cualquier conclusión precipitada.

"En general es cierto que tuvimos toneladas de comentarios negativos, pronósticos o lo que sea antes de que comenzara la temporada", dijo el francés después de la carrera de Australia. "También se nos presionó para cambiar nuestras regulaciones antes de la primera carrera.

"Honestamente, creo que tiene sentido esperar dos o tres eventos. No es porque este haya sido uno muy bueno que todos lo vayan a ser, pero creo que fue una muy buena sorpresa.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"Honestamente, las primeras 10 vueltas de la carrera, no estoy seguro de haber visto algo así en los últimos 10 años", agregó, refiriéndose a una intensa y prolongada batalla por el liderazgo entre George Russell y Charles Leclerc. "Tenemos que tener en cuenta que no es un hecho que ahora vaya a ser así todos los fines de semana.

"Pero creo que es un muy buen comienzo para el deporte, un muy buen comienzo para el espectáculo. Creo que los aficionados probablemente disfrutaron mucho el primer stint. Pero sigamos así, y si tenemos que reaccionar en algún momento después de un par de carreras reaccionaremos. Pero sería un error hacerlo demasiado rápido".

Consultado por Motorsport.com sobre las dramáticas diferencias de velocidad generadas por la gestión de energía y la discutible secuencia de salida, el jefe del equipo Sauber, Jonathan Wheatley, señaló con firmeza: "Acabamos de hacer la primera carrera con este conjunto de coches. La primera carrera.

"Las salidas fueron interesantes. Obviamente, algunos autos son mucho más eficaces al arrancar desde la línea en este momento que otros, pero todos sabemos que eso no va a durar mucho antes de que los otros equipos se pongan al día. Creo que simplemente tengo una visión a largo plazo de todo esto.

"Disfruté de buenas peleas en pista, pensé que fue emocionante. El público ciertamente lo pensó así, escuché los aplausos por encima del sonido de los autos.

Jonathan Wheatley, Team Principal de Audi F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Creo que hay mucho por aprender; fue muy interesante la batalla de Gabi [Bortoleto] con Arvid [Lindblad] al final de la carrera. Diferentes usos del despliegue de energía, la estrategia involucrada en eso.

"Entremos un poco más en esta temporada. Hagamos algunas carreras más antes de reaccionar demasiado rápido".

En Sky Sports Alemania, el ex piloto de F1 Timo Glock le preguntó a Wheatley sobre las quejas de algunos pilotos respecto a las potencialmente peligrosas diferencias de velocidad debido a la gestión de energía, pero el británico se mostró tranquilizador.

"Miren, todos estamos involucrados en asegurarnos de que este deporte sea el mejor deporte del mundo", dijo Wheatley. "La FIA ha estado gestionando la Fórmula 1 desde siempre, hacen un gran trabajo al hacerlo. Están escuchando, quizá escuchando demasiado a veces, quizá este fin de semana, pero lo que quiero decir con eso no es una crítica, es que están abiertos y escuchan a los pilotos, escuchan a los equipos.

"Estos autos se volverán más sofisticados, estos autos se volverán más sencillos de manejar, y dentro de tres años, quién sabe, quizá tengamos los mejores autos de Fórmula 1 de todos los tiempos".

Información adicional por Roberto Chinchero y Filip Cleeren