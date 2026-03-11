Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

La "lesión" aerodinámica que complica el inicio de Alpine en la F1 2026

Alpine detectó un problema aerodinámico en el monoplaza de Franco Colapinto y Pierre Gasly que debe esperar para poder solucionar.

Federico Faturos Stuart Codling
Publicado:
Alpine llegó a la temporada 2026 con grandes expectativas después de dedicar gran parte del año pasado a desarrollar su nuevo coche bajo el amplio cambio reglamentario que la Fórmula 1 estrenó el fin de semana pasado en Australia.

Sin embargo, después de destacarse en las pruebas de pretemporada en Bahréin, la escudería de Enstone no rindió como esperaba en Melbourne tras una clasificación que dejó a Pierre Gasly y a Franco Colapinto eliminados en la Q2, con el francés en el 14° lugar como su mejor representante.

Gasly pudo avanzar el domingo tras una muy buena salida que lo depositó en la zona de los puntos y finalmente fue décimo en la meta, mientras que Colapinto perdió cualquier posibilidad de llevarse un mejor resultado por una penalización motivada por un error del equipo.

"Creo que quizá podríamos haber hecho un mejor trabajo en la clasificación con la preparación de los neumáticos y cosas así en las vueltas de salida. Así que definitivamente hay algunas cosas ahí que podemos aprender y el balance en alta velocidad no es el mejor, necesitamos arreglar eso", dijo Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, en su encuentro con los medios tras la carrera, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Definitivamente hay cosas que podríamos hacer mejor. Si estuviéramos haciendo esta carrera otra vez ahora, haríamos algunas cosas, particularmente en la clasificación, de manera ligeramente diferente. Pero todo el mundo te dirá eso".

La falta de balance en curvas de alta velocidad a la que se refirió Nielsen está relacionada con un problema aerodinámico que Alpine descubrió durante la pretemporada en Bahréin y que genera subviraje en el A526.

"Tenemos subviraje en alta velocidad. Vimos algo de eso en Bahréin", dijo el británico.

"La naturaleza o las características de este circuito significan que hay más curvas de alta velocidad, por lo que ese problema se vuelve mayor. Así que lo entendemos, tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en el auto en China".

"Así que es una lesión que estamos arrastrando en este momento y ojalá no fuera así, pero creo que sabemos cómo resolverlo".

Si bien Alpine continuará con este problema aerodinámico este fin de semana en China, se espera que afecte menos que en Australia debido a las características del circuito de Shanghái, que cuenta con menos curvas de alta velocidad. Mientras tanto, el equipo trabaja contrarreloj en su fábrica de Enstone para tener una solución a tiempo para el Gran Premio de Japón, tercera cita de la temporada 2026.

"Eso espero", concluyó Nielsen.

Federico Faturos

