Cinco cosas a tener en cuenta en el Gran Premio de China de F1

La temporada 2026 de Fórmula 1 ha comenzado a gran velocidad y el Gran Premio de China de este fin de semana marca la segunda ronda después de la apertura en Melbourne el domingo.

George Russell finalmente lideró el 1-2 de Mercedes en el Gran Premio de Australia, pero el jefe del equipo, Toto Wolff, restó importancia a las posibilidades de que las Flechas de Plata se encaminen con facilidad hacia el título de 2026.

Hay mucho a lo que prestar atención en la parrilla este fin de semana, que también marca la primera carrera sprint de la temporada. Eso en sí mismo plantea un desafío único, ya que llega muy temprano en este nuevo ciclo reglamentario.

Así que aquí hay cinco cosas a tener en cuenta en el Gran Premio de China.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ferrari busca plantear un desafío real a Mercedes – Ed Hardy

El dominio de Mercedes en la apertura de la F1 2026 no sorprendió prácticamente a nadie, ya que las Flechas de Plata y su estrella Russell eran claros favoritos para el Gran Premio de Australia. Su rendimiento en clasificación fue particularmente revelador, ya que Russell superó a su compañero de equipo Kimi Antonelli por 0,293s, con el siguiente coche más rápido, el Red Bull de Isack Hadjar, a ocho décimas del poleman.

Pero es poco probable que una ventaja tan grande se mantenga, porque el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, afirmó que “no juntamos todo” en la clasificación de Melbourne, donde Charles Leclerc fue cuarto y Lewis Hamilton séptimo. El francés cree que el ritmo que mostró la Scuderia en el gran premio es en realidad más representativo de su forma, con Leclerc protagonizando un temprano toma y daca con Russell por el liderato, mientras que Hamilton también estaba en la pelea.

Finalmente Ferrari terminó tercero y cuarto después de no parar en boxes durante el VSC, pero las señales para el equipo italiano son igualmente positivas de cara a que pueda ser el equipo que desafíe a Mercedes este año. “Tenemos una pelea por delante con Ferrari”, dijo el jefe de las Flechas de Plata, Wolff, así que se espera una lucha cerrada entre ambos este fin de semana, siempre que la Scuderia no vuelva a arruinar la clasificación.

El panorama detrás también es interesante, con McLaren y Red Bull muy igualados en el tercer lugar del orden jerárquico. Melbourne vio una batalla tardía entre Lando Norris y Max Verstappen, cuyos compañeros de equipo también podrían haber estado en la pelea si una falla de motor no hubiera detenido a Hadjar, mientras que Oscar Piastri se accidentó antes de la carrera.

Por lo tanto, Shanghái también es muy importante para Piastri, ya que el piloto de McLaren realmente necesita empezar a sumar en 2026, especialmente después de su colapso en la lucha por el título de 2025.

Honda Power Unit Photo by: Take Itoh

La recta de Shanghái, otra prueba decisiva para las nuevas unidades de potencia de F1 – Ben Vinel

El circuito de Albert Park, con un trazado que se volvió muy exigente en términos de energía desde que se eliminó la antigua sección de las curvas 9-10 en 2022, ofreció una verdadera prueba para la nueva generación de autos de F1.

Con las unidades de potencia ahora aproximadamente un 50% eléctricas, la gestión de energía se ha vuelto predominante, lo que ofreció buenas carreras en Australia, pero resultó algo preocupante en la clasificación, ya que los pilotos levantaban y dejaban rodar el auto para recuperar energía y utilizarla temprano en las rectas, antes de quedarse sin ella demasiado pronto.

Esto fue particularmente llamativo en Lakeside Drive, una sección de 1,4 km a fondo, donde los pilotos se quedaban sin despliegue de energía y desaceleraban cientos de metros antes de llegar realmente a la zona de frenado.

Veamos cómo resulta esto en Shanghái. Hay 1,7 km entre las curvas 11 y 14, incluidos aproximadamente 1,4 km entre el momento en que los pilotos alcanzan realmente el acelerador a fondo en la curva 12-13 y el vértice de la curva 14.

Por lo tanto, será interesante ver cómo los equipos gestionan la energía en este circuito, que presenta solo tres verdaderas zonas de frenado —menos que en Melbourne— junto con varias curvas fluidas.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

La carrera sprint añadirá más incertidumbre al inicio de las nuevas reglas – Rachit Thukral

Si la F1 esperaba obtener un veredicto definitivo sobre su nuevo reglamento de 2026, es poco probable que China lo proporcione. El formato sprint significa que los equipos tendrán solo una sesión de entrenamientos para ajustar sus autos antes de que el foco pase a la actividad competitiva.

En cierto modo, eso incluso podría beneficiar al campeonato. Con oportunidades limitadas para trabajar en la puesta a punto y el desarrollo, Mercedes podría no tener la oportunidad de mostrar todo su potencial, mientras que otros equipos podrían ir fácilmente en la dirección equivocada. Pero con los autos de 2026 todavía en una etapa muy temprana, es justo preguntarse si fue la decisión correcta realizar un fin de semana sprint tan temprano en la temporada.

También será interesante ver si las sprint resultan más entretenidas con las nuevas reglas. A diferencia de lo que podría esperarse, una distancia de carrera más corta no reduce necesariamente la necesidad de ahorrar energía. A diferencia de la Fórmula E, donde los pilotos gestionan una asignación fija de batería durante toda la carrera, los sistemas híbridos de la F1 funcionan en gran medida en un ciclo vuelta a vuelta, con la energía recuperándose y descargándose constantemente a través de la batería. Por lo tanto, se aplican las mismas limitaciones independientemente de la distancia de la carrera.

Aun así, si los niveles de batería van a jugar un papel tan importante en las luchas rueda a rueda al comienzo de este ciclo reglamentario, una carrera sprint podría ofrecer el escenario perfecto para el efecto “yo-yo” entre pilotos.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

¿Repetirá Isack Hadjar su impresionante actuación de Melbourne? – Ed Hardy

Los problemas del segundo asiento de Red Bull están bien documentados: desde la sorpresiva salida de Daniel Ricciardo a finales de 2018, numerosos pilotos han fracasado como compañeros de equipo de Verstappen. Si se debió a que no pudieron soportar la presión de respaldar al cuatro veces campeón del mundo, a que no lograron adaptarse al difícil de conducir auto, o simplemente a que no eran lo suficientemente buenos es otro asunto, pero Red Bull ahora puede haber encontrado a alguien que finalmente sea capaz de llenar el vacío que dejó Ricciardo.

Ese hombre es Hadjar, quien hizo todo lo posible por impresionar en su debut con Red Bull en Melbourne. Por supuesto ayuda que el equipo austríaco haya producido un auto más fácil de conducir en 2026, pero aun así el piloto de 21 años clasificó tercero mientras Verstappen quedó fuera en la Q1. En un momento incluso parecía encaminado a tomar el liderato hasta que la falta de batería detuvo su avance en la vuelta inicial.

El francés finalmente abandonó por una falla en la unidad de potencia, pero mostró lo suficiente como para ser alentador de cara al año. “Hizo un fin de semana fantástico”, dijo su jefe Laurent Mekies. “Pudimos dividir el programa de pruebas entre los autos y obtener el doble de información. Llegó a la clasificación con todo, lo que significa una primera clasificación con estas reglas, y la clavó. Puso el auto en P3, que probablemente era lo más alto que se podía lograr el sábado. Así que, mis respetos”.

Red Bull no necesita que Hadjar venza a Verstappen, simplemente que recoja los pedazos cuando, o si, algo sale mal para el neerlandés, como mostró la clasificación del sábado pasado. Hadjar hizo lo que se necesitaba de él, pero ahora llega el verdadero desafío: rendir de manera consistente a ese nivel.

Esa misión comienza en Shanghái, aunque no hay razón para pensar que Hadjar no pueda volver a impresionar, ya que el año pasado llegó a la Q3 con Racing Bulls como novato. Aunque se quedó a las puertas de los puntos con un 11° lugar, el francés debe tener confianza en poder sumar esta vez, y lograrlo señalaría un sólido comienzo de temporada.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

¿Está todo el problema en Aston Martin en culpa de Honda? – Jose Carlos de Celis

Mucha gente culpó a Honda por todos los problemas de Aston Martin, pero después de Melbourne, tanto HRC como el equipo aseguraron que los abandonos del domingo no fueron causados por el motor. Honda y Aston incluso dijeron que podrían haber terminado la carrera con Fernando Alonso si hubiera sido necesario.

El propio campeón del mundo aseguró que en China Aston podrá asumir más riesgos porque habrá más batería disponible en la siguiente carrera, Japón, por lo que Shanghái puede ofrecer una imagen más clara de si los problemas van más allá del motor.

Adrian Newey, antes de poder completar demasiadas vueltas en pista, había dicho que el chasis sería el quinto de la parrilla, pero las vueltas posteriores al brillante inicio de Alonso en Australia, cuando todos sus rivales lo superaron uno tras otro sin ningún problema, generaron dudas, especialmente teniendo en cuenta que el equipo comenzó su programa de túnel de viento cuatro meses más tarde el año pasado.