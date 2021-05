Leclerc logró convertir el impresionante ritmo mostrado por Ferrari en los libres en la primera pole de la temporada, superando a Max Verstappen por dos décimas.

Pero esta llegó de manera inusual después de que Leclerc se estrellara a la salida de la Piscina al final de la Q3, lo que provocó una bandera roja que impidió que los demás pilotos hicieran un último intento.

Aunque Leclerc estaba satisfecho de haber logrado la pole, tanto él como Ferrari sufrían por el estado de su coche y su caja de cambios, temiendo que pudiera conllevar una penalización de cinco posiciones en la parrilla.

El director de Ferrari F1, Mattia Binotto, dejó claro después de la clasificación que el equipo no correría ningún riesgo con la caja de cambios de Leclerc, y destacó la importancia de sacar los máximos puntos posibles en Mónaco.

"No, no arriesgaremos", dijo Binotto tras la clasificación en Mónaco. “Creo que para nosotros lo importante después de una clasificación así es tratar de maximizar la cantidad de puntos para el campeonato, y, obviamente, para sacar el máximo provecho, necesitamos terminar la carrera".

"Por tanto, la fiabilidad es clave, sigue siendo la prioridad. Si tenemos alguna duda, sin duda la sustituiremos y la solucionaremos".

Unas horas después, Ferrari comunicó que la caja de cambios de Charles Leclerc no había sufrido "ningún daño grave" en su accidente tras las comprobaciones iniciales, pero que tomará una decisión final el domingo por la mañana.

"Una inspección inicial de la caja de cambios del coche de Charles Leclerc no ha revelado ningún daño grave", decía el breve comunicado de Ferrari. "Se llevarán a cabo más comprobaciones mañana, para decidir si se puede utilizar la misma caja de cambios en la carrera".

The car of Charles Leclerc, Ferrari SF21, is craned away

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images