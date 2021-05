Pérez sobre el posible asalto a su familia: ellos están bien

Mientras Sergio Pérez clasificaba para el Gran Premio de Mónaco, en México surgía la noticia de que su familia presuntamente habría sufrido un asalto durante la madrugada del sábado en la ciudad de Guadalajara, lugar de nacimiento del integrante de Red Bull Racing.

Según el medio local Informador.mx, alrededor de las 01:30 horas locales un escolta de Antonio Pérez, hermano de Sergio, resultó herido de bala cuando respondió un intento de despojo de vehículo, una Jeep Wrangler. Hasta ahora no está confirmado que algún integrante de la familia del piloto mexicano estuviera adentro de la camioneta.

“Uno de los dos escoltas circulaba detrás de este vehículo que se percató del intento de robo sin que los ladrones se dieran cuenta”, señaló el diario local. “El escolta sacó su arma y ocurrió un intercambio de disparos entre los ladrones y los guardias en el que resultó lesionado uno de éstos en el rostro. Los delincuentes subieron a un auto Chevrolet Aveo negro y escaparon del lugar”.

“El escolta fue llevado por su compañero grave a un sanatorio ubicado cerca del lugar de la agresión”, señaló El Informador.

Preguntado al respecto del accidente al concluir la clasificación en Mónaco, Pérez dijo en Zoom para medios acreditados en el paddock, entre los que está Motorsport.com, que el asalto no estaba dirigido a su familia. “No, no, no. Mi familia está bien”.

“Básicamente intentaron robar el coche de mi seguridad. Y sí, hirieron a uno de los chicos de un solo tiro. Intentaron robar el auto y no sucedió nada más. Está en buenas condiciones. La policía capturó a los ladrones”.

El medio de información de Guadalajara señaló que la policía acudió al lugar y posteriormente encontraron un Chevrolet Aveo color negro que correspondía con la descripción. Los oficiales aseguraron a dos personas que estaban sobre este coche.