Ferrari está "mucho mejor preparado" para luchar el título que en 2018

Después de varias temporadas difíciles, Ferrari luchó gradualmente para volver a la cima y ahora está disfrutando de su temporada más competitiva en años.

Consiguió un 1-2 con Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. en Bahréin, seguido de otro podio para ambos pilotos en Arabia Saudita.

La Scuderia ha producido lo que es claramente el mejor coche del equipo desde el SF71H de 2018 que condujeron Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen.

En 2018, Vettel ganó cinco carreras en la primera mitad de la temporada cuando parecía que iba a enfrentarse a Lewis Hamilton, de Mercedes, hasta el final en el duelo por el título, pero, tras el parón veraniego, Mercedes consiguió ganar la carrera de desarrollo entre ambos equipos y superó a su rival italiano.

Hamilton se hizo con el título de pilotos a falta de dos pruebas, y Mercedes se adjudicó cómodamente su quinto campeonato de constructores consecutivo.

Un escenario similar se había desarrollado en 2017, cuando Vettel lideró las primeras 12 rondas sólo para caer detrás de Hamilton después del verano europeo.

Binotto cree que el equipo está ahora en un lugar mejor que hace cuatro años, y que tiene todas las herramientas adecuadas para mantener su ritmo de desarrollo a lo largo de la temporada.

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H, y Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H Photo by: Erik Junius

"Creo que mantener el nivel de desarrollo a lo largo de una temporada es siempre un reto, no sólo para nosotros, sino para todos los equipos", dijo.

"Pero es cierto que nuestros competidores son muy fuertes en eso, y demostraron ser muy fuertes mientras que como Ferrari, con las dos últimas oportunidades que tuvimos en el '17 y '18, perdimos un poco de terreno para el desarrollo".

"Creo que para el diseño del coche, hemos mejorado nuestras herramientas, que son las metodologías del túnel de viento, los procesos y el simulador".

"Y creo que a partir de hoy, estamos mucho mejor preparados en comparación con el pasado para hacer el trabajo adecuado también en el desarrollo".

Binotto reconoció que el límite presupuestario de la F1 significa que los equipos no pueden permitirse explorar cualquier desarrollo que les plazca y que ahora tendrán que adoptar un enfoque más centrado en la búsqueda de las actualizaciones adecuadas para llegar a finales de 2022".

"En comparación con aquella época, hoy tenemos también un (tope) presupuestario, que influirá en el ritmo de desarrollo y creo que ese es un punto clave, un elemento clave", advirtió.

"Mi preocupación es que tenemos que asegurarnos de que tenemos un control adecuado sobre eso porque puede ser un factor de cambio en la lucha por los desarrollos".

Binotto añadió que, por lo tanto, Ferrari tardará varias carreras en llevar la primera tanda de actualizaciones significativas para su F1-75.

"Creo que no es sólo una cuestión de cuándo vamos a estar listos, sino la cuestión -como he dicho antes- de los límites de presupuesto, para tratar de asegurarnos de que no estamos gastando todo lo que tenemos en las primeras carreras", explicó Binotto.

"Así que no esperamos novedades importantes para la próxima carrera de Melbourne, pero en cuanto podamos aportar algo, lo haremos de todas formas".