Final con safety car en la F1: vuelve a plantearse la idea de la bandera roja para mejorar el espectáculo

El final de la carrera de Silverstone ha vuelto a sacar a relucir un tema que ya se abordó hace tiempo, pero que reaparece cíclicamente: la posibilidad de interrumpir las carreras a pocas vueltas del final para que no concluyan bajo el Safety Car. Un escenario que ha dado lugar a puntos de vista contrapuestos, algunos de ellos muy marcados.

El caso de Silverstone es particular porque, en realidad, la dirección de carrera tenía la intención de reanudar la carrera al menos durante una última vuelta. Sin embargo, la comunicación por la que se permitía a quienes en ese momento estaban doblados adelantar al coche de seguridad llegó unos diez segundos demasiado tarde: en ese momento, la FIA aplicó el reglamento al pie de la letra, dando por concluida la carrera en régimen de neutralización.

En esencia, si la comunicación hubiera llegado unos segundos antes, el problema ni siquiera se habría planteado, y esto está claro para todos. Pero lo ocurrido en Gran Bretaña ha reabierto otra cuestión: ¿es realmente correcto interrumpir una carrera en las últimas vueltas para evitar un final bajo el coche de seguridad, dando prioridad al espectáculo?

Esto ya se había debatido en el pasado y, aunque compartían la idea de intentar, siempre que fuera posible, concluir las carreras en condiciones de bandera verde, los equipos se habían opuesto al uso de la bandera roja como herramienta artificial. Existe un precedente, el GP de Australia de 2023, en el que la dirección de carrera decidió recurrir a la bandera roja en una situación que muchos consideraron forzada (y que terminó con más accidentes).

Hay quienes están a favor de un final más emocionante

Por ejemplo, Lewis Hamilton estaría a favor de la posibilidad de interrumpir las carreras a unas vueltas del final si ello permitiera ofrecer un final más emocionante a los espectadores, citando precisamente la situación de Australia: "Por supuesto. Recuerdo que ocurrió hace unos años en Australia y fue una de las carreras más bonitas. Claro que, si vas en cabeza, no es la situación ideal, pero al mismo tiempo ofrece a los aficionados un final realmente emocionante. Terminar un GP detrás del coche de seguridad es decepcionante".

También hay otras figuras del paddock a favor de este enfoque, como Ayao Komatsu, director técnico de Haas. Su punto de vista es sencillo: con los procedimientos actuales, cuando entra un coche de seguridad a cinco vueltas del final, es prácticamente seguro que la carrera terminará en régimen de neutralización. En una situación así, según él, sería más sencillo sacar la bandera roja y poner a todos en igualdad de condiciones.

"Si nos fijamos en lo ocurrido en Silverstone, cuando se produjo aquel accidente, era muy probable que la carrera terminara detrás del coche de seguridad. En el momento en que ocurrió, si hubiéramos sacado la bandera roja, al menos habríamos tenido tres o cuatro vueltas de carrera. Es sin duda mejor que terminar detrás del coche de seguridad. Además, creo que todo el procedimiento para adelantar a los coches que van en doble fila lleva demasiado tiempo", afirmó Komatsu.

"Normalmente, si solo quedan cuatro vueltas, no se reanuda la carrera. Incluso cinco vueltas están bastante, digamos, al límite. Así que supongo que hay que sopesar los pros y los contras. En lugar del coche de seguridad, si sacamos la bandera roja, ¿cuál es el inconveniente? Ni siquiera se habría producido una situación controvertida, fuera cual fuera el año. Porque si sacas la bandera roja, todos cambian los neumáticos. Así que probablemente sea una forma justa de gestionar la situación. Y permite ofrecer un poco de carrera a los espectadores".

¿Sería una opción válida solo en aras del espectáculo?

Por otro lado, también hay un elemento importante. La bandera roja solo debe utilizarse por motivos graves y no debe convertirse en un recurso artificial. ¿Es cierto que una norma "fija", que contemple la posibilidad de mostrarla dentro de un determinado número de vueltas para el final en caso de que entre el coche de seguridad, trataría a todos por igual, pero sería una opción válida si solo se piensa en un espectáculo montado?

Esa es precisamente la cuestión. ¿Por qué los accidentes en la recta final de la carrera deberían tratarse de forma diferente a los que se producen durante el resto de la prueba, solo en nombre del espectáculo? Por eso algunos pilotos se oponen a esta perspectiva, entre ellos Gabriel Bortoleto, quien ha reiterado que la bandera roja debe utilizarse exclusivamente por motivos de seguridad.

"Creo que la bandera roja, dejémoslo muy claro, debe mostrarse cuando se produce un accidente grave. No debemos centrarnos únicamente en el entretenimiento para llegar al final de la carrera. Tenemos 70 vueltas, 60 vueltas de carrera: ya hay suficiente entretenimiento y suficiente acción. Si se produce un accidente grave hacia el final de la carrera, estoy de acuerdo en que se debe sacar la bandera roja, pero es una cuestión de seguridad".

"Pero si se trata de un accidente menor, como el que le ha pasado a Max, que ni siquiera se ha estrellado contra el muro, sino que solo se ha salido a la grava, no veo motivo para sacar la bandera roja solo para intentar dar tres vueltas más. Creo que deberíamos reservar la bandera roja para los accidentes graves, porque en cuanto se empieza a hacer este tipo de cosas, todo se complica y surgen otros problemas, y luego se generan otros diez problemas más al intentar solucionar algo que ocurre una vez cada cincuenta carreras".

La F1 no debe anteponer el espectáculo a toda costa

Muchos pilotos opinan que, en lugar de utilizar la bandera roja para cambiar el final de una carrera, se debería agilizar el procedimiento para los doblados, de modo que requiera menos tiempo. Además de Sainz, también comparten esta opinión Oscar Piastri: "Me pareció una situación un poco desafortunada en cuanto al momento en que se produjo. Las normas son las que son. Todo se complica mucho si empiezas a hacer excepciones a las normas que tú mismo has establecido. Está claro que, sí, en el futuro debería gestionarse de forma más fluida. Pero me alegro de que hayan seguido las normas".

En las palabras de los pilotos surge un tema común: el de las excepciones. Introducir casos específicos corre el riesgo de dar pie a situaciones confusas, ya que se podría llegar a preguntarse por qué un accidente más grave ocurrido durante la carrera no ha provocado la bandera roja, mientras que un incidente menor en la recta final, solo en nombre del espectáculo, haya provocado, en cambio, la interrupción de la carrera, abriendo así la caja de Pandora sobre cuál es el límite adecuado entre el deporte y un espectáculo montado.

Es cierto que existiría una norma fija, pero acabaría generando más discusiones de todos modos, tal y como ocurre hoy en día cuando se debate sobre la necesidad o no de la intervención del coche de seguridad, pero con un impacto aún mayor. Aquí entran en juego las visiones subjetivas y el riesgo es crear una complejidad innecesaria. La Fórmula 1 también es espectáculo, pero no debe perseguirlo a toda costa, porque los finales bajo el coche de seguridad, por muy raros que sean, forman parte de las carreras.