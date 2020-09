Marcha atrás: quitan a Hamilton el castigo en su licencia

Hamilton fue penalizado con diez segundos por realizar dos prácticas de salida en zonas prohibidas este domingo antes del inicio de la carrera en Sochi.

El piloto de Mercedes cumplió con la penalización durante la carrera, causando que cayera a la tercera posición final, mientras que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, ganó la carrera.

Hamilton también recibió dos puntos de penalización en su superlicencia de la FIA por lo sucedido, lo que lo llevó a un total de 10 puntos por el período de 12 meses y lo dejó a sólo dos puntos de ser excluido de una carrera.

Pero los comisarios de la FIA han dado ahora un giro de 180° y han eliminado los puntos de penalización dados a Hamilton, sustituyéndolos por una multa de 25.000 euros para Mercedes.

"Los comisarios recibieron información del equipo de que el piloto del auto 44 había recibido una instrucción del equipo para realizar la práctica de salida en el lugar incorrecto", dice el boletín.

"Esto fue confirmado por los comisarios después de escuchar el audio entre el equipo y el piloto".

"En base a esta información los comisarios sustituyen [los puntos de penalización] por esta decisión y por lo tanto eliminan los puntos de penalización impuestos y multan al competidor (Mercedes-AMG Petronas F1 Team) con 25.000 euros".

Hamilton había recibido instrucciones de Pete Bonnington, su ingeniero de carrera, para completar sus dos prácticas de largada en los lugares donde lo hizo, y ambas fueron juzgados por haber ido en contra de las instrucciones del director de carrera, Michael Masi.

Hamilton calificó la sanción de "ridícula" y dijo después de la carrera que los oficiales estaban "tratando de frenarme", mientras que el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, consideró que la sanción era "exagerada".

Con la eliminación de los puntos de penalización, Hamilton vuelve a bajar a ocho puntos en el período de 12 meses. Los próximos puntos que se le borrarán después del Gran Premio de Turquía en noviembre.

Preguntado por Motorsport.com sobre el error, Wolff dijo que Mercedes no podía entender cómo los comisarios habían llegado a la conclusión de emitir la sanción.

"El veredicto fue que no estaba en el lugar correcto", dijo Wolff.

"No se menciona cuál es el lugar correcto en la nota del director, ni en las regulaciones. Así que estamos de acuerdo en no estar de acuerdo en eso. Lo otro fue que no conducía a velocidad constante en las vueltas de reconocimiento, y ahí de nuevo, es discutible".

"Pero la carrera ya ha ocurrido. Recibió la penalización de diez segundos. Así por realizar una infracción en una vuelta de reconocimiento, recibir una penalización en carrera también puede ser debatible".

"Pero tienes que aceptarlo y seguir adelante".

