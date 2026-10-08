Colapinto señala el objetivo para Singapur con un Alpine que busca recuperarse y avisa: "Todo es posible"

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Singapur de F1 con la meta de recuperarse junto al equipo Alpine después de dos fines de semana que terminaron sin puntos para el piloto y el equipo en Bakú y Sepang.

Para el piloto de 23 años, eso se debió a circunstancias particulares y no a la falta de competitividad del A526 de Alpine, por lo que se mostró confiado en que la escudería podrá recuperar la buena senda este fin de semana en ocasión de la visita a la pista de Marina Bay.

"Intentar recuperarnos", marcó Colapinto como objetivo este jueves en la conferencia de prensa oficial en Singapur.

"Creo que últimamente hemos tenido un auto muy bueno, así que no es un problema de competitividad del auto. En la última carrera tuvimos la penalización por la unidad de potencia, así que largamos desde el fondo de la parrilla por eso. Pero el ritmo fue muy fuerte durante todo el fin de semana y fuimos rápidos tanto con poca como con mucha carga de combustible".

"Creo que Singapur es otra oportunidad para intentar sumar puntos. Es importante que estemos por delante de los Racing Bulls. Necesitamos sumar más puntos que ellos, así que estamos trabajando duro para que eso suceda".

Fans de Franco Colapinto el jueves en Singapur. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alpine estaba nueve puntos detrás de Racing Bulls antes de iniciar el actual triplete de carreras, pero ahora se encuentra a 22 unidades de la escudería de Faenza en la batalla por la quinta posición en el campeonato de constructores.

Si bien es la mayor diferencia hasta ahora en la temporada entre los dos equipos, Colapinto advirtió que Alpine seguirá luchando por cumplir el objetivo de terminar el año como el mejor detrás de los equipos líderes de la parrilla.

"Creo que todo es posible. Viendo este año, con la cantidad de cosas que están sucediendo en las carreras y cómo puede cambiar la situación de un fin de semana a otro en términos de los puntos que suma un equipo, nada está terminado hasta que se termina. Hasta la última carrera vamos a seguir luchando por eso".

"Y creo que definitivamente tenemos la velocidad para conseguirlo. Así que vamos a intentarlo. Por supuesto, ahora son muchos puntos, pero mientras no esté todo terminado, vamos a seguir luchando por eso".

Alpine arrancó muy bien la temporada, pero luego tuvo un bajón de rendimiento ante el avance de Racing Bulls y de Audi. El equipo recuperó terreno con la mejora que estrenó al volver de las vacaciones de verano, lo que da confianza a Colapinto en las posibilidades para Singapur y las siguientes carreras.

"Creo que hemos demostrado ser mucho más fuertes en trazados que en el pasado no se adaptaban demasiado bien a nuestro auto. Así que creo que dimos algunos buenos pasos después de esta actualización en Zandvoort y Monza. Desde entonces parece que somos mucho más fuertes, así que espero que podamos ser un poco más competitivos en todo tipo de circuitos".

Alpine se mostró especialmente competitivo en circuitos urbanos como el de este fin de semana en Marina Bay, y Colapinto advierte que la práctica libre permitirá ver el nivel del equipo este fin de semana en el marco del formato sprint de Singapur.

"Creo que en este tipo de circuitos en el pasado nunca fuimos realmente competitivos. Este año nos vemos más fuertes. En circuitos como Madrid, incluso Malasia, no teníamos demasiada confianza y demostramos que tenemos mucho ritmo. Creo que mañana deberíamos ver dónde estamos en la FP1, pero definitivamente creo que no deberíamos estar en una mala posición y espero que podamos luchar por sumar buenos puntos", finalizó.

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