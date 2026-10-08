A qué hora y cómo ver la FP1 y la clasificación sprint del GP de Singapur de F1 2026 desde Latinoamérica
El GP de Singapur 2026 de Fórmula 1 se pone en marcha con la práctica libre y la clasificación sprint y aquí te contamos los horarios y los canales de TV para seguir todo en vivo.
George Russell, Mercedes
Foto de: Shameem Fahath / Motorsport Network
El circuito urbano de Marina Bay recibe este fin de semana a la Fórmula 1 y la actividad se pone en marcha con la única práctica libre previa a la clasificación sprint.
El Gran Premio de Singapur se convirtió en un clásico del calendario de la máxima categoría en las últimas décadas luego de llegar como la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1.
Para 2026, la fecha en Singapur se sumó por primera vez a las competencias con formato sprint, lo que añade un desafío para los pilotos y equipos al reducir a solo una las sesiones de entrenamientos libres.
La acción comienza en la madrugada latinoamericana con la mencionada FP1, antes de pasar directamente a la clasificación sprint que determinará la primera parrilla de salida del fin de semana.
Autores de la pole position en las clasificaciones sprint de F1 2026
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Gran Premio
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Piloto
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Equipo
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China
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Miami
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Canadá
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George Russell
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Mercedes
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Gran Bretaña
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Países Bajos
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George Russell
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Mercedes
Horarios del GP de Singapur de F1 2026
Práctica 1 - Viernes 9 de octubre de 2026
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México: 02:30h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:30h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:30h
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Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:30h
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Argentina: 05:30h
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Uruguay / Chile / Paraguay: 05:30h
Clasificación Sprint - Viernes 9 de octubre de 2026
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México: 06:30h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:30h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:30h
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Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:30h
-
Argentina: 09:30h
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Uruguay / Chile / Paraguay: 09:30h
¿Cómo ver el GP de Singapur de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
*FOX Sports Argentina transmite en diferido este fin de semana el GP de Singapur.
Pronóstico del tiempo para el viernes del GP de Singapur
Se espera que el viernes sea el día más seco del fin de semana del GP de Singapur, aunque sigue existiendo la posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde.
Las temperaturas podrían alcanzar unos 34 °C durante el día, con valores de entre 30 y 31 °C durante la primera práctica libre. Se espera que la humedad se sitúe entre el 65% y el 70%, lo que hará que la sensación térmica sea considerablemente más elevada para los pilotos y los equipos.
La probabilidad de lluvia durante los entrenamientos es relativamente baja, aunque las precipitaciones que puedan producirse más temprano podrían dejar algunas partes del circuito húmedas cuando comience la actividad en pista. Se espera que la clasificación sprint se dispute en condiciones secas, con temperaturas de entre 29 y 30 °C y una humedad que aumentará hacia la noche.
La FIA ha declarado una alerta por calor extremo para el fin de semana del GP de Singapur, ya que se espera que las altas temperaturas y la humedad impongan exigencias físicas adicionales a los pilotos.
Actualmente, el sábado presenta una mayor probabilidad de tormentas, incluso durante la carrera sprint, mientras que también existe la posibilidad de algunas lluvias el domingo.
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