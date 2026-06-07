La dura sanción a Checo Pérez en Mónaco por obtener una ventaja "muy significativa"
Sergio Pérez fue sancionado por los comisarios deportivos del Gran Premio de Mónaco de F1.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images
Los comisarios del Gran Premio de Mónaco sancionaron a Sergio Pérez con un drive through por ubicarse incorrectamente en la grilla de partida de la carrera, una infracción que consideraron le otorgó una ventaja significativa en un circuito como el del Principado.
De acuerdo con el documento emitido por los oficiales, el piloto del Cadillac Formula 1 Team debía iniciar desde la 18ª posición, pero se colocó en el 16º cajón de la parrilla, ocupando el espacio que había quedado vacante luego de que el coche Nº 5 de Gabriel Bortoleto partiera desde el pit lane por una falla en su Audi.
Esto permitió al piloto mexicano avanzar al 14° puesto en el inicio de la carrera, detrás del argentino Franco Colapinto.
Tras analizar los datos del sistema de posicionamiento, las imágenes de video y la cámara a bordo del monoplaza, los comisarios concluyeron que Pérez incumplió el artículo B5.11.1 del Reglamento de la Fórmula 1, por lo que le impusieron una penalización de drive through.
Sergio Pérez, Cadillac MAC-26
Photo by: Erik Junius
En la explicación de la decisión, los comisarios destacaron que comenzar dos lugares por delante representa una ventaja "muy significativa" en un circuito como Mónaco, donde las oportunidades de adelantamiento son extremadamente limitadas.
Por ese motivo, consideraron que la sanción debía reflejar esa circunstancia y diferenciarse de otros casos de falsas largadas o posiciones incorrectas en la parrilla ocurridos en otros trazados, donde el beneficio obtenido podría no ser tan importante.
Luego de la sanción a Pérez, el día de Cadillac en su primera vez en el Gran Premio de Mónaco empeoró cuando Valtteri Bottas abandonó la carrera con problemas en los frenos, una falla recurrente para el equipo este fin de semana.
Share Or Save This Story
"Es una lástima": Cadillac lamenta castigo que quitó punto a Checo Pérez en Mónaco
Por qué Checo Pérez podría perder su punto en Mónaco: la investigación de la FIA
"Dimos nuestro mejor golpe": Graeme Lowdon aplaude el coraje de Cadillac en Mónaco
Bottas señala que Cadillac necesita "un milagro si queremos acercarnos al top 10"
Checo Pérez molesto por no alcanzar la Q2 en Mónaco: "Estuvimos muy cerca, pero nos faltó un poco"
Cadillac no está preocupado por el incendio en el coche de Checo Pérez en Mónaco
Últimas noticias
"Es una lástima": Cadillac lamenta castigo que quitó punto a Checo Pérez en Mónaco
24 Horas de Le Mans 2026: Aston Martin, el más rápido en la jornada de pruebas
Antonelli: "Acepto la presión para asegurarme de que no me destruya como lo hizo en 2025"
Los resultados oficiales del GP de Mónaco tras la sanción a Checo Pérez
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments