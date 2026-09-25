Checo Pérez llamado por los comisarios en Bakú tras una fallida clasificación en la Q1
Tras quedar fuera en la Q1 por falta de rebufo, Checo Pérez debe declarar ante los comisarios de la FIA en Bakú.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La jornada del viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán no fue lo que esperaba el piloto mexicano Sergio Pérez y luego de quedar fuera en la Q1 por un problema de planificación en el uso del rebufo que lo relegó a la posición 20 de la parrilla de salida, el tapatío recibió la notificación de que deberá presentarse junto a un representante de Cadillac ante los comisarios de la FIA por una presunta infracción al Artículo B4.1.1 del Reglamento de la F1.
La razón del llamado con los comisarios es un posible impedimento con el McLaren de Oscar Piastri en la Q1 cuando transitaban entre la curva 19 y 20.
Checo Pérez llegaba a la clasificación con buenas sensaciones luego de haber finalizado en el lugar 13 durante la FP2 del jueves y dentro de los 16 mejores en la FP3. Sin embargo, la estrategia de equipo con Valtteri Bottas para impulsarse con la succión aerodinámica terminó por colapsar en el momento decisivo.
"Esperábamos más, pero necesitábamos que todo saliera a nuestro favor, especialmente con el rebufo, que es muy potente; supone unas seis décimas y realmente lo necesitábamos. No tuvimos rebufo en la clasificación debido a una mala planificación; la preparación con Valtteri no funcionó: él tuvo un problema en su segunda vuelta, tuvo que abortar y se quedó detenido en la báscula; luego me quedé solo y, además, Fernando se salió de pista... En fin, nada jugó a nuestro favor", declaró el mexicano tras la sesión.
A pesar de la posición de salida, el tapatío confía en que la actualización de la unidad de potencia Ferrari ADUO 2 les permita mantener el ritmo en la competencia del sábado y recuperar terreno si logran mantenerse pegados al tren de succión de sus rivales.
Carlos Sainz también fue citado por los comisarios por banderas amarillas
El piloto mexicano no fue el único citado por los comisarios. El español Carlos Sainz deberá rendir cuentas ante las autoridades por no reducir la velocidad ante la presencia de banderas amarillas, incurriendo en un presunto incumplimiento del Artículo 2.5.5. b del Apéndice H del Código Deportivo Internacional.
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