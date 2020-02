Pérez apunta a "la mejor temporada de mi vida" en 2020

El piloto mexicano arribó al equipo de Silverstone en 2014 cuando por entonces era llamado Force India y rápidamente disfrutó de un éxito considerable con podios y llegando a ser "el mejor del resto" en 2016 y 2017, pero la crisis financiera que enfrentó el equipo ha afectado la competitividad de Pérez en los últimos dos años.

Pero ahora que Racing Point tendrá un auto diseñado durante 2019 bajo la estabilidad económica que le brindó en agosto de 2018 la adquisición del equipo por parte de Lawrence Stroll, "Checo" se ilusiona con tener una gran temporada.

"Estoy muy impresionado con lo que el equipo ha hecho durante el invierno. Pero tenemos que esperar y ver cómo estamos realmente en la pista, lo competitivos que podemos ser. Creo que el equipo es muy optimista, creo que el equipo nunca ha estado en esta posición antes, así que diría que esta es la mejor base que hemos tenido durante muchos años", dijo el piloto de Guadalajara en Mondsee, Austria, donde tuvo lugar la presentación.

"Este coche es el resultado de tantos años de luchas en el equipo, luchas financieras, diferentes tipos de incertidumbre, siempre nos mantenemos juntos, así que tengo mucha esperanza en que sea el coche que nos lleve al siguiente paso".

Preguntado si la inversión económica de Stroll era la clave para ese siguiente paso, Pérez respondió: "Sí, por la sólida base que tenemos en la fábrica. Todo el mundo está completamente concentrado en sus trabajos".

"En el pasado teníamos tanta incertidumbre que todos hacían muchos trabajos a la vez. Ahora todos estamos concentrados en nuestros trabajos y creo que eso puede ser una gran diferencia".

Liderar la parte media de la parrilla es el gran objetivo de Racing Point para esta temporada, algo que Pérez apoya completamente: "Creo que ese es el principal objetivo para nosotros. Ser capaces de volver a ese nivel".

Sobre sus deseos personales para el nuevo campeonato, el ex piloto de McLaren indicó: "No sé cuán competitivo será mi auto, pero este es mi décimo año en la Fórmula 1, me gustaría que fuera la mejor temporada de mi vida en la Fórmula 1".

Información adicional por Alex Kalinauckas

Repasa la decoración que tendrá el auto de Sergio Pérez en 2020:

Galería Lista Decoración del Racing Point RP20 1 / 15 Foto de: Racing Point Decoración Racing Point RP20 2 / 15 Foto de: Racing Point Nueva decoración del Racing Point 3 / 15 Foto de: Racing Point Nueva decoración del Racing Point 4 / 15 Foto de: Racing Point Nueva decoración del Racing Point 5 / 15 Foto de: Racing Point Nueva decoración del Racing Point 6 / 15 Foto de: Racing Point Decoración Racing Point RP20 7 / 15 Foto de: Racing Point Sergio Pérez, Racing Point 8 / 15 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point 9 / 15 Foto de: Racing Point Sergio Pérez, Racing Point, Lance Stroll, Racing Point 10 / 15 Foto de: Racing Point Sergio Pérez, Racing Point, Lance Stroll, con la nueva decoración del Racing Point 11 / 15 Foto de: Racing Point Nueva decoración del Racing Point con Sergio Pérez y Lance Stroll 12 / 15 Foto de: Racing Point Nueva decoración del Racing Point con Sergio Pérez y Lance Stroll 13 / 15 Foto de: Racing Point Nueva decoración del Racing Point con Sergio Pérez y Lance Stroll 14 / 15 Foto de: Racing Point El monoplaza cubierto de Racing Point 15 / 15 Foto de: Racing Point

Además: todos los monoplazas que condujo "Checo" en la F1:

Galería Lista 2010-BMW Sauber F1 Team-C29 1 / 12 Foto de: XPB Images El debut de Sergio Pérez en la F1 se dio en el circuito de Abu Dhabi a finales del 2010 en unas sesiones de test. El mexicano rodó el 17 y 20 de noviembre con el monoplaza de ese año para iniciar su preparación para la F1. 2011-Sauber-SauberC30 2 / 12 Foto de: XPB Images Sergio Pérez disputó 17 carreras con este monoplaza en su primera temporada en la Fórmula 1. En su inició había conseguido puntos al concluir en el séptimo lugar, pero fue descalificado a las horas posteriores. Checo sumó 14 puntos y concluyó 16 del campeonato. 2011-Ferrari-F60 3 / 12 Foto de: Ferrari El 15 de septiembre de 2011, Sergio Pérez se puso a los mandos del Ferrari F60, monoplaza de la temporada 2009 de la casa italiana, esto durante una sesión de test en el circuito de Fiorano a lado de Jules Bianchi. En aquel momento el mexicano era parte del Ferrari Driver Academy. 2012-Sauber-SauberC31 4 / 12 Foto de: XPB Images Propulsado por un motor Ferrari, este monoplaza de Sauber fue el más exitoso de toda la historia. Sergio Pérez logró tres podios con él, su máxima cantidad en una temporada, consiguiendo las segundas plazas en Malasia e Italia, y un tercero en Canadá. Fue su primer top 10 en un campeonato de pilotos con 66 puntos. 2013-McLaren-MP4-28 5 / 12 Foto de: XPB Images Su paso a McLaren era un sueño que poco a poco se convirtió en pesadilla. Propulsado por el último motor Mercedes V8 apenas consiguió 49 puntos, quedando undécimo de la tabla de pilotos, metiéndose en la zona de recompensa en 11 ocasiones. 2014-Sahara Force India-VJM07 6 / 12 Foto de: XPB Images Después de un complicado paso por McLaren, Sergio Pérez encontró un lugar de último minuto en el equipo de Vijay Mallya. Bajo la dirección de Andrew Green, y con el nuevo motor Mercedes V6 turbo híbrido, el mexicano logró en apenas su tercera carrera un podio de tercer sitio en Bahréin. Al final consiguió 59 unidades que le bastaron para meterse al top 10 del campeonato de pilotos. 2015-Sahara Force India F1-VJM08 7 / 12 Foto de: XPB Images Durante la temporada 2015, Force India utilizó dos monoplazas. El primero, el VJM08, estuvo presente en Australia, Malasia, China, Bahréin, España, Mónaco, Canadá y Austria. En ese periodo Checo sumó puntos en cuatro carreras. 2015-Sahara Force India F1-VJM08B 8 / 12 Foto de: XPB Images Una importante evolución se presentó a partir del Gran Premio de la Gran Bretaña. Con esta actualización alcanzó puntos en ocho de 11 carreras, incluyendo un podio de tercer lugar en Rusia; con esto se alzó con el noveno escaño del campeonato de pilotos, su mejor posición hasta ese momento. 2016-Sahara Force India-VJM09 9 / 12 Foto de: XPB Images La temporada inició compleja con tres carreras fuera del top 10 para el mexicano, pero después de sumar puntos en Rusia y España logró un podio de tercer sitio en Mónaco y otro más en Azerbaiyán, que debutaba como el Gran Premio de Europa en esa campaña. Al concluir el año fue séptimo del campeonato superando por primera vez los 100 puntos (101). 2017-Sahara Force India-VJM10 10 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Se trató de un monoplaza competitivo y en las cinco primeras carreras del año consumó puntos. Aunque en ese año no consiguió podios, el vehículo le permitió a Checo ser constante y sumar unidades en 17 de 20 carreras, repitiendo 100 puntos y siendo el mejor del resto. 2018-Racing Point Force India-VJM11 11 / 12 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La temporada fue complicada para Sergio Pérez. Al inicio el equipo se denominó Force India, pero debido a los problemas económicos entró en concurso de administración pasando a manos de Lawrence Stroll a partir del GP de Bélgica, denominándose Racing Point. A pesar de la turbulencia finalizó octavo con 62 unidades. 2019-Racing Point-RP19 12 / 12 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fue el primer monoplaza de temporada completa bajo el nombre de Racing Point, pero debido al retraso en el desarrollo desde el año anterior tardó en encontrar ritmo. Mientras que en las primeras 12 carreras apenas se metió al top 10 en tres ocasiones, a partir de Bélgica alcanzó los puntos en ocho de nueve ocasiones, remontando para cerrar dentro de los 10 mejores del campeonato.

Related video