El dificultoso camino de Cadillac hasta lograr finalmente su ingreso en la Fórmula 1 ha sido ampliamente documentado, pero es difícil subestimar el desafío al que se ha enfrentado el primer equipo verdaderamente nuevo de la categoría en una década mientras construía rápidamente su plantilla entre su sede británica en Silverstone y sus distintas bases en Estados Unidos.

Consciente del desafío de enfrentarse al establishment de la F1, el equipo copropiedad de la empresa matriz de Cadillac, General Motors, apunta a ser respetable en su primer año, y ya ha dado algunos pasos en esa dirección. Valtteri Bottas se retiró de la carrera en Australia temprano por un problema con el volante, que el equipo cree que estaba fuera de su control, pero Sergio Pérez logró llegar a la meta en el debut de Cadillac en la F1.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el director del equipo, Graeme Lowdon, dijo que el equipo puede estar satisfecho con cómo fue su debut, con los problemas que afectaron a algunos equipos bien establecidos demostrando lo difícil que ha sido acertar con el reglamento de 2026.

"Hemos vuelto a ver que no es fácil. Hubo algunas personas que ni siquiera tomaron la largada", dijo Lowdon. "Con Valtteri fue una verdadera pena porque claramente hubo un problema con el volante y eso es extremadamente frustrante, porque nosotros no fabricamos volantes. Con Checo decidimos pasar de una estrategia de una parada a dos, porque podíamos hacerlo, ya que en ese momento no había ninguna amenaza desde atrás".

"En realidad fue una muy buena parada. No estoy seguro exactamente de cuánto fue el tiempo de la parada, pero fue dos segundos y algo. Así que eso también fue muy bueno para los chicos. Así que sí, hay mucha confianza de cara al próximo fin de semana y creo que tenemos una base sobre la que realmente podemos construir".

Realizar sus primeras paradas en boxes en competencia fue solo una parte de la empinada curva de aprendizaje de Cadillac. La práctica del viernes en Melbourne fue la primera vez que Cadillac puso en pista dos coches al mismo tiempo, mientras que los stints de carrera que realizó Pérez el domingo fueron, con diferencia, los más largos del equipo.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Hemos obtenido muchos datos adicionales", dijo Lowdon. "Habría sido absolutamente genial traer ambos coches a la meta, principalmente por ambos pilotos, pero también por el equipo y por la cantidad de información que podríamos haber obtenido. Pero, de nuevo, creo que para un primer gran premio, simplemente llevar uno de estos coches extremadamente complejos hasta la meta es un gran resultado".

En la preparación para su debut en la F1, Lowdon había invertido mucho en el llamado programa "race ready" del equipo, un programa paralelo extremadamente realista que simulaba los grandes premios de 2025 desde las bases de Silverstone y Charlotte, siguiendo el calendario imaginario de un fin de semana de gran premio. Las actividades iban desde tomar decisiones estratégicas en tiempo real y practicar las comunicaciones hasta incluso simular momentos en los que los pilotos no estaban disponibles para los ingenieros debido a compromisos con los medios y el marketing.

Reflexionando ahora sobre ese programa, Lowdon está aún más convencido de que fue el enfoque correcto. "De hecho, iría incluso más lejos y diría que sin eso habría sido increíblemente difícil siquiera intentar terminar", añadió. "Pasaban muchas cosas. Cuando tuvimos los problemas con el volante en el coche de Valtteri, fue más o menos al mismo tiempo en que estábamos pensando en una parada en boxes, así que había mucho que procesar para todos y muchas decisiones que tomar. Y si no hubiéramos pasado por todas esas simulaciones de carrera que hicimos, habría sido mucho, mucho más difícil".

"Lo interesante es que cuando escuchas una voz por el intercomunicador, no tienes idea si está en Charlotte, en Silverstone o en la oficina de atrás aquí. Es exactamente como lo queremos. Es simplemente todo el mundo trabajando junto".

Pero por muy orgullosos que estén Cadillac y General Motors de haber superado su primer obstáculo, tampoco llegaron a la F1 para simplemente completar la parrilla. Después de una luna de miel en la F1 que duró apenas 72 horas durante el fin de semana de Melbourne, el foco está ahora en añadir el rendimiento que tanto necesitan y llevar ambos coches hasta la meta.

Un optimista Checo Pérez dejó claro ese punto el jueves en el GP de China, ya que estar entre tres y cuatro segundos fuera del ritmo y terminar tres vueltas detrás es algo que muy pronto dejará de ser aceptable. Cadillac dio por cerrado relativamente temprano su paquete aerodinámico para Australia, pero se muestra confiado en su capacidad para introducir mejoras a un ritmo constante.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Digamos que el primer objetivo está cumplido. Y ahora todo se trata de reducir esa diferencia carrera tras carrera", dijo el mexicano en su regreso a la F1. "Este coche se terminó hace mucho tiempo y es muy básico. Tuvieron que aprobarlo muy temprano, así que sabíamos que el comienzo siempre iba a ser difícil".

"Pero creo que tenemos todos los recursos y gente muy experimentada, así que me sorprendería mucho si no somos capaces de desarrollarlo en los próximos meses".

En esta etapa temprana del nuevo reglamento de 2026, Cadillac no será el único equipo que encontrará abundantes oportunidades de desarrollo aerodinámico por explorar. Pero Lowdon aseguró que existe una "hoja de ruta" para añadir rendimiento al MAC-26 con motor Ferrari en los próximos meses.

"Obviamente queremos llevar ambos coches hasta la meta en la próxima carrera y empezar a añadir ritmo", concluyó. "Creo que podemos ver una hoja de ruta para lograrlo. No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, porque obviamente todos los demás también están desarrollando. Pero es algo que realmente creo que lograremos y empezaremos a recortar la diferencia".