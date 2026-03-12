Aston Martin ha superado ahora el primer gran obstáculo de su temporada: el Gran Premio de Australia. Con esa prueba ya atrás, el equipo británico afronta inmediatamente un fin de semana sprint en China.

En realidad, la carrera de Melbourne no fue realmente una carrera para el equipo, sino más bien una prueba a gran escala más larga de lo habitual. Las vibraciones provocadas por el motor Honda dañan el chasis e impiden que los monoplazas AMR26 rueden durante largas distancias sin interrupciones.

Si Fernando Alonso no terminó la carrera y finalmente abandonó, Lance Stroll sí la completó técnicamente… con quince vueltas de retraso, lo que no le permitió ser clasificado oficialmente.

Aun así, Aston Martin y su motorista japonés pudieron recopilar mucha información en Australia. Honda incluso explicó este jueves en el GP de China que ha encontrado una "contramedida" que podría mejorar las vibraciones de la unidad de potencia.

"Hemos encontrado algunos progresos respecto a la situación de las vibraciones, y seguimos trabajando duro para reducirlas", dijo Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista e ingeniero jefe de Honda. "La fiabilidad es nuestra principal dificultad a mejorar. Así que seguimos trabajando intensamente en diálogo con Aston Martin, y hemos encontrado algo, otra contramedida, por lo que quizás podamos probar algo".

"También acumulamos kilometraje en carrera, así que aprendimos algunas cosas durante el evento de carrera, especialmente en términos de comportamiento y también de gestión de la energía. Hemos integrado esas enseñanzas en nuestro sistema de simulación, y quizá hemos encontrado algunos progresos para este fin de semana. Ese es el principal punto de atención para este evento y la enseñanza obtenida del anterior".

Lance Stroll (Aston Martin) Photo de: Lars Baron / Getty Images

En efecto, el Gran Premio de Australia se transformó en una gigantesca sesión de entrenamientos libres para los AMR26. Stroll y Alonso, tras rodar más tiempo del previsto en el pelotón —y en particular cerca del top 10 en el caso del español— entraron en boxes antes de volver a salir a pista con el objetivo de acumular datos que le faltaban de manera evidente al equipo.

"Al final, vimos en Melbourne que podíamos hacer algunas vueltas más", explica Mike Krack, director deportivo de Aston Martin. "Siempre parece un poco extraño cuando se dice que el aprendizaje obtenido de unas pocas vueltas adicionales es importante, pero realmente vimos que descubrimos cosas que antes no conocíamos. Y eso nos coloca en una mejor posición para la Carrera 2".

"Ahora, la Carrera 2, con nuestro nuevo socio, con la forma en que organizamos los flujos de trabajo y todo eso, y como es un fin de semana sprint, crea nuevos desafíos en términos de lo que podemos hacer entre la práctica libre, la clasificación sprint, etcétera".

"Así que es bueno que no sea la Carrera 1 con un sprint, pero creo que habrá nuevos desafíos. Sin embargo, creo que estamos en una mejor posición que hace una semana".

"Como dijo Orihara, nuestra tarea es continuar este ejercicio de aprendizaje, seguir trabajando en la fiabilidad, porque la única manera de mejorar el rendimiento es tener un coche fiable. Y eso debe ser la prioridad absoluta por el momento".

Pilotos lógicamente frustrados

Fernando Alonso (Aston Martin) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Si bien todo el equipo Aston Martin está lejos de estar satisfecho con la situación actual, Fernando Alonso y Lance Stroll figuran probablemente entre los más frustrados.

Preguntado sobre la dificultad de obtener comentarios constructivos de sus dos pilotos, incapaces de terminar una carrera mientras sus rivales ya piensan en las primeras evoluciones de la temporada, el equipo reconoció que su frustración es comprensible.

"Es obviamente una situación difícil", añadió Mike Krack. "Nadie quiere encontrarse en esta posición, pero los pilotos forman parte del equipo, igual que nosotros, y estamos en esta situación juntos. Por lo tanto, tenemos que encontrar formas de trabajar juntos".

"A veces es más emocional, a veces es más constructivo, y hay que entender que los pilotos están en una situación particular porque tienen que hacer lo que nosotros hacemos aquí todo el tiempo. Después de cada sesión deben responder a preguntas, y a preguntas que a veces son muy difíciles para ellos. A menudo no tienen una solución o no tienen la respuesta correcta para dar".

"Así que creo que su nivel de frustración es un poco más alto y es comprensible. Pero como dije, forman parte del equipo. Intentamos gestionar esta situación juntos, y habrá días mejores en los que sus preguntas volverán a ser más agradables".