Ferrari utilizará un alerón trasero rotatorio en el GP de China de F1
Ferrari lanzó un diseño único durante la pretemporada de la F1 2026 que hará su debut oficial este fin de semana en Shanghái.
Ferrari llevará adelante en el Gran Premio de China de Fórmula 1 el estreno en un fin de semana de carrera de su muy comentado alerón trasero rotatorio, reveló Lewis Hamilton.
La Scuderia presentó el diseño durante las pruebas para la campaña 2026 y rápidamente se convirtió en un tema muy debatido debido a la característica única de que su flap superior rota 180 grados.
Hizo su debut en la penúltima jornada de pruebas en Bahréin y, aunque no estaba claro si el diseño se utilizaría de forma permanente, será usado en Shanghái una semana después del inicio de la temporada en Melbourne.
Cuando se le preguntó si notó alguna ventaja o si obtuvo algún aprendizaje del diseño, el piloto de Ferrari Hamilton dijo: "No creo que haya ninguna, hicimos un día completo más o menos con el alerón.
"Pero conseguimos todo el rodaje necesario para ello y estoy muy agradecido con el equipo porque en realidad estaba previsto para más adelante y trabajaron muy duro para desarrollarlo y traerlo aquí.
"Así que para mí es simplemente genial ver que el equipo está luchando, el equipo está empujando y persiguiendo y realmente trabajando horas extra en la fábrica para poder traer mejoras porque así es este deporte.
"Creo que el año pasado no llegué a ver todo el potencial del equipo en ese modo porque estábamos enfocados en los autos de este año y no sé si tiene un nombre oficial. Alguien dijo Macarena y no tengo idea de por qué".
Las ventajas que puede aportar el alerón están en debate ya que, en comparación con las antiguas y muy estrictas regulaciones del DRS, las nuevas reglas de aerodinámica activa son diferentes y ofrecen mucha más flexibilidad.
La principal consideración de Ferrari será decidir qué dos ángulos del alerón ofrecen la mayor carga aerodinámica en las curvas y cómo puede reducir la resistencia aerodinámica lo máximo posible.
Sin embargo, cuando se le volvió a preguntar sobre el asunto, Hamilton siguió siendo poco claro sobre qué ventajas podría aportar: "No, desafortunadamente hizo lo mismo. Se puede ver en el espejo. Así que tengo ganas de ver qué hará aquí".
Ferrari probará el concepto innovador en la única sesión de práctica de Shanghái antes de tomar una decisión sobre si el alerón se utilizará en más sesiones este fin de semana.
La prueba llega en medio de un comienzo positivo de temporada para Ferrari, que terminó tercero y cuarto en Albert Park detrás de un 1-2 de Mercedes, con esos dos equipos claramente por delante del resto.
Clave en la victoria de Mercedes fue la manera en que dominó la clasificación y, aunque Ferrari pareció amenazante en un momento, no entrar a boxes durante un virtual safety car arruinó sus posibilidades.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Hamilton también cree que lo que le está dando la ventaja a su antiguo equipo en este momento es la forma en que gestiona la potencia de la batería bajo estas nuevas reglas de 2026, que dependen más de la energía eléctrica.
Cuando se le preguntó qué cree que será clave para alcanzar a Mercedes y luchar por el título de 2026, dijo: "Creo que realmente depende del desarrollo, el ritmo de desarrollo es bastante fuerte para todos en este momento, así que la gente estará interesada en ver quién trae mejoras en estas próximas carreras.
"Tienen una gran ventaja, quiero decir, lo viste en la clasificación, fueron ocho décimas o algo así en la vuelta de clasificación, y en la carrera creo que eran entre cuatro y cinco décimas cuando estaban con aire limpio, lo cual es una diferencia enorme.
"Así que realmente será interesante ver el desarrollo, vamos a intentar alcanzarlos y creo que podemos hacerlo, pero no sé si será algo seguro".
