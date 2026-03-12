El Gran Premio de España publica las últimas imágenes del Madring de F1

Los organizadores del Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2026 han revelado nuevas imágenes que detallan áreas clave del circuito Madring de 5,4 km.

Madrid ha obtenido el derecho de reemplazar a Barcelona como sede del Gran Premio de España, construyendo un nuevo circuito cerca del aeropuerto de Barajas que combinará calles públicas con una sección de circuito permanente.

Con solo seis meses por delante hasta la primera carrera en el llamado circuito Madring, los organizadores han presentado una nueva serie de imágenes que dan vida al circuito más reciente de la F1, detallando zonas clave del trazado, incluida una curva peraltada en forma de medio óvalo.

Bautizada como La Monumental, la curva 12 es una curva de 550 metros que cuenta con un peralte del 24%, que según los organizadores está inspirada en una plaza de toros tradicional. En teoría, esta curva peraltada debería tomarse a fondo, aunque las exigencias de recuperación de energía de los coches de F1 de 2026 podrían cambiar eso. En cualquier caso, la curva de 180 grados será una de las principales zonas para espectadores, con una sección tipo estadio que se construirá para albergar a 45.000 aficionados.

Otra sección rápida y fluida es la secuencia de Valedebebas, que discurre junto al complejo de entrenamiento del Real Madrid. Tras una fuerte frenada en la curva 13, los autos entrarán en una rápida secuencia de curvas formada por las curvas 14, 15 y 16. La zona interior de esta sección de alta velocidad alberga la fanzone Pelouse, una de las principales áreas de entretenimiento del circuito para hasta 50.000 aficionados.

Renderización del circuito de Madrid Foto: Gran Premio de Madrid

Para comenzar la vuelta de 5,4 km, los autos deberán atravesar una estrecha chicana en las curvas 1 y 2 tras apenas 200 metros desde la recta principal, lo que podría generar una salida caótica dadas las complicadas rutinas de largada de los autos de 2026 y la diferencia de rendimiento entre las distintas unidades de potencia. La curva 3 conduce hacia la sección urbana del circuito, que lleva a los autos a pasar por una rotonda y por debajo de la autopista cercana en dirección a la zona de La Monumental.

Los organizadores aseguran que el 70% de las entradas del Gran Premio de España ya se han vendido, aunque se han puesto a la venta entradas adicionales para las zonas mencionadas, tanto en tribunas como en áreas de hospitalidad.