Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Noticias
Fórmula 1

Mercedes busca comprar acciones del equipo Alpine de F1

En el paddock se había difundido el rumor de que sería Toto Wolff quien querría comprar el 24% de las acciones de Alpine F1 que posee Otro Capital. En realidad, son los inversores del equipo de Brackley quienes están llevando adelante las conversaciones. ¿Con qué objetivos?

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Se están llevando a cabo negociaciones para la compra de una participación en Alpine F1. Se trata del 24% que actualmente posee el fondo de inversión Otro Capital.

En los últimos días, entre los posibles compradores, se había mencionado el nombre de Toto Wolff. El interés por estas acciones es alto, ya que el valor de los equipos de Fórmula 1 continúa aumentando de manera vertiginosa. Hoy en día, nadie parece dispuesto a vender participaciones que, año tras año, siguen aumentando su valor.

Contrariamente a muchos rumores que han circulado en los últimos días, no sería Toto Wolff quien está en negociaciones con Alpine, sino la propia escudería Mercedes, es decir, la empresa propietaria del equipo de Brackley, que pertenece a Jim Ratcliffe (CEO del grupo INEOS), al propio Toto Wolff, a Mercedes-Benz Group y, desde el año pasado, a George Kurtz, el CEO de CrowdStrike.

El escenario es, por lo tanto, diferente: no se trataría de una operación personal de Toto Wolff, sino de una iniciativa del equipo Mercedes de F1. Las versiones siguen circulando con cautela, pero en el paddock se preguntan cuál podría ser la estrategia detrás de la adquisición de una participación minoritaria que no garantizaría la posibilidad de tener voz en la gestión del equipo.

Toto Wolff, director del equipo Mercedes de F1

Toto Wolff, director del equipo Mercedes de F1

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Podría tratarse de una simple operación financiera, que tendría sentido si la tendencia al alza en la valoración de los equipos continúa. Hoy, el valor de un equipo como Alpine ronda los 3.000 millones de euros, una cifra que se ha más que duplicado en apenas tres años.

Ya existe una colaboración entre las dos estructuras, con el suministro por parte de Mercedes de la unidad de potencia y de la transmisión (el contrato firmado hace dos años expira en 2030), pero en un contexto de presupuesto limitado, las sinergias no garantizan retornos particularmente significativos.

Algunos también interpretan esta operación como la voluntad de Mercedes F1 de poner un pie en un equipo cuyo futuro no siempre figura entre los más sólidos del paddock. François Provost, nuevo CEO del grupo Renault nombrado a finales de julio de 2025, no es considerado un gran apasionado del automovilismo y, según algunos rumores, frente a una oferta convincente podría estar dispuesto a ceder el equipo sin demasiados remordimientos.

Más de la Fórmula 1:

Share Or Save This Story

Artículo previo Max Verstappen discute con la FIA posibles cambios para la F1 2026
Artículo siguiente El Gran Premio de España publica las últimas imágenes del Madring de F1

Top Comments

More from
Roberto Chinchero

Por qué Aston Martin y Honda hicieron público lo grave que es su situación en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Por qué Aston Martin y Honda hicieron público lo grave que es su situación en la F1 2026

Caso motores F1: La FIA nunca ha afirmado que haya ilegalidades

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Caso motores F1: La FIA nunca ha afirmado que haya ilegalidades

Ferrari sorprende a la F1 en Bahréin con una innovación en la parte trasera del SF-26

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Ferrari sorprende a la F1 en Bahréin con una innovación en la parte trasera del SF-26
More from
Mercedes

Wolff: El accidente de Melbourne demuestra que Antonelli está aprendiendo por las malas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Wolff: El accidente de Melbourne demuestra que Antonelli está aprendiendo por las malas

Mercedes W17 no es solo el motor; el otro aspecto que mejora su estrategia híbrida

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes W17 no es solo el motor; el otro aspecto que mejora su estrategia híbrida

La F1 cambiará la medida en caliente de la relación de compresión, con una tolerancia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
La F1 cambiará la medida en caliente de la relación de compresión, con una tolerancia

Últimas noticias

Mercedes presiona para cambiar nuevamente las salidas en F1, pero Ferrari se opone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Mercedes presiona para cambiar nuevamente las salidas en F1, pero Ferrari se opone

Pato O'Ward siente la IndyCar en Arlington "como mi carrera de casa"

IndyCar
Indy IndyCar
Arlington
Pato O'Ward siente la IndyCar en Arlington "como mi carrera de casa"

Cadillac tendrá mejoras para el coche en cada carrera, avisa Bottas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Cadillac tendrá mejoras para el coche en cada carrera, avisa Bottas

Colapinto y la "lesión" del Alpine en F1: "Sabemos que tenemos algunos problemas"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Colapinto y la "lesión" del Alpine en F1: "Sabemos que tenemos algunos problemas"