Mercedes busca comprar acciones del equipo Alpine de F1
En el paddock se había difundido el rumor de que sería Toto Wolff quien querría comprar el 24% de las acciones de Alpine F1 que posee Otro Capital. En realidad, son los inversores del equipo de Brackley quienes están llevando adelante las conversaciones. ¿Con qué objetivos?
Se están llevando a cabo negociaciones para la compra de una participación en Alpine F1. Se trata del 24% que actualmente posee el fondo de inversión Otro Capital.
En los últimos días, entre los posibles compradores, se había mencionado el nombre de Toto Wolff. El interés por estas acciones es alto, ya que el valor de los equipos de Fórmula 1 continúa aumentando de manera vertiginosa. Hoy en día, nadie parece dispuesto a vender participaciones que, año tras año, siguen aumentando su valor.
Contrariamente a muchos rumores que han circulado en los últimos días, no sería Toto Wolff quien está en negociaciones con Alpine, sino la propia escudería Mercedes, es decir, la empresa propietaria del equipo de Brackley, que pertenece a Jim Ratcliffe (CEO del grupo INEOS), al propio Toto Wolff, a Mercedes-Benz Group y, desde el año pasado, a George Kurtz, el CEO de CrowdStrike.
El escenario es, por lo tanto, diferente: no se trataría de una operación personal de Toto Wolff, sino de una iniciativa del equipo Mercedes de F1. Las versiones siguen circulando con cautela, pero en el paddock se preguntan cuál podría ser la estrategia detrás de la adquisición de una participación minoritaria que no garantizaría la posibilidad de tener voz en la gestión del equipo.
Toto Wolff, director del equipo Mercedes de F1
Podría tratarse de una simple operación financiera, que tendría sentido si la tendencia al alza en la valoración de los equipos continúa. Hoy, el valor de un equipo como Alpine ronda los 3.000 millones de euros, una cifra que se ha más que duplicado en apenas tres años.
Ya existe una colaboración entre las dos estructuras, con el suministro por parte de Mercedes de la unidad de potencia y de la transmisión (el contrato firmado hace dos años expira en 2030), pero en un contexto de presupuesto limitado, las sinergias no garantizan retornos particularmente significativos.
Algunos también interpretan esta operación como la voluntad de Mercedes F1 de poner un pie en un equipo cuyo futuro no siempre figura entre los más sólidos del paddock. François Provost, nuevo CEO del grupo Renault nombrado a finales de julio de 2025, no es considerado un gran apasionado del automovilismo y, según algunos rumores, frente a una oferta convincente podría estar dispuesto a ceder el equipo sin demasiados remordimientos.
