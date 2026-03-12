Checo Pérez explica porque se acabó la "luna de miel" y pronostica sus primeros puntos
Sergio Pérez aclara el fin de la etapa inicial en Cadillac y fija cuándo el equipo debería estar en posibilidad de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Kym Illman (Getty Images)
Luego de la carrera en Australia, Sergio Pérez indicó en las declaraciones finales que, si bien el finalizar la carrera era un primer paso, la “luna de miel se había acabado”, una frase que dejó pensando a algunos sobre las siguientes etapas que debe dar el equipo Cadillac para alcanzar sus objetivos.
Al ser cuestionado por Motorsport.com en China el jueves de medios, el mexicano aclaró que su frase de la “luna de miel” era en referencia a que no pueden pensar únicamente en terminar las carreras, sino que es necesario iniciar el desarrollo ante un coche que aún tiene muchas carencias.
“Para todo el equipo fue muy especial terminar esa carrera. Cuando consideras la cantidad de tiempo que este equipo ha estado trabajando junto, es muy poco. Es una operación masiva con estas nuevas reglas. No muchos autos lograron llegar al final, y nosotros lo hicimos”, expresó el mexicano en Shanghái.
“Desafortunadamente, solo con un coche. Pero sabemos que el primer objetivo está cumplido. Ahora se trata de reducir esa brecha carrera tras carrera. Queremos ver esa progresión”.
Durante la competencia, Checo Pérez encontró que el coche aún tenía muchas áreas complicadas, como el caso de la estabilidad, un tema que en tono de broma dice que aún sigue padeciendo.
“Tuvimos muchas vibraciones durante la carrera. Creo que gran parte de nuestro rendimiento se vio afectado por la cantidad de vibraciones que tuve desde la vuelta uno. Todavía estoy temblando por el fin de semana. Fue en la primera y segunda tanda. En la tanda final mejoró un poco, así que de momento seguimos analizando qué pasó ahí”.
Cuándo espera Checo Pérez sus primeros puntos con Cadillac
Checo Pérez tiene en claro que el equipo puede desarrollar rápidamente los recursos con los que cuenta e, incluso, tiene una proyección de cuándo podrían comenzar a ver resultados, aunque admite es importante reconocer la posición donde están y el camino a seguir para llegar al segundo objetivo: sumar puntos.
“Siempre supe que iba a ser un comienzo muy difícil, pero al mismo tiempo siempre dije que no importa dónde empecemos, sino cuánto progreso seamos capaces de lograr en los próximos meses. Porque, obviamente, como saben, en la Fórmula 1 no hay tiempo”.
El mexicano tiene incluso una fecha en la cuál podrían conseguir ese objetivo: “Espero que para el parón de verano ya hayamos podido sumar algunos puntos. Obviamente es una tarea grande con la brecha que tenemos actualmente”.
