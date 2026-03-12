A qué hora y cómo ver la práctica y la clasificación sprint del GP de China de F1 2026

La Fórmula 1 ya se encuentra instalada en el Circuito Internacional de Shanghái para disputar este fin de semana el Gran Premio de China, segunda cita de la temporada 2026. El viernes 13 de marzo se disputará la práctica libre y la clasificación sprint y aquí encontarás los horarios y dónde ver la actividad.

Después del comienzo en el Gran Premio de Australia, dominado por un 1-2 de Mercedes con George Russell en lo más alto del podio y Andrea Kimi Antonelli en el segundo lugar, los ojos estarán puestos en ver si el equipo de Brackley vuelve a ser la referencia o si Ferrari consigue concretar la amenaza que presentó en Melbourne.

Franco Colapinto y Sergio Pérez estarán en pista para Alpine y Cadillac, respectivamente, mientras ambos equipos buscan seguir avanzando en su comprensión y desarrollo de los nuevos monoplazas de F1.

Para el piloto argentino, el debut de la temporada en Australia no fue lo esperado tras un fin de semana en el que Alpine no estuvo a la altura de las expectativas, lo que lo dejó 16° en la clasificación. Luego, en la carrera, Colapinto logró evitar lo que parecía un choque seguro en la salida cuando se encontró con un Liam Lawson lento, pero sus chances de un buen resultado quedaron truncas al ser sancionado con un stop and go por un error cometido por el equipo previo a la largada, y finalmente llegó 14°.

Checo Pérez, en tanto, logró completar la carrera en el debut absoluto de Cadillac como equipo de F1, que también marcó el regreso del piloto mexicano a la parrilla tras su año sabático en 2025. Si bien ocupó la última posición, a tres vueltas de los líderes, fue importante haber llegado a la bandera a cuadros, aunque el de Guadalajara ya advirtió que desde aquí es momento de mejorar.

El fin de semana de Australia estuvo marcado por la gestión de la energía en los nuevos coches de F1, pero se espera que la situación sea diferente en Shanghái al tratarse de una pista con zonas de frenado más marcadas que permitirán una mejor recarga para el motor eléctrico.

Sin embargo, el desafío para los equipos y pilotos será mayúsculo en el Gran Premio de China, ya que solo tendrán una sesión de entrenamientos libres antes de disputar la clasificación para la carrera sprint. A continuación te mostramos los horarios y cómo ver la actividad de la F1 en vivo desde Latinoamérica.

Horarios de la Práctica Libre del GP de China de F1 2026:

México: Jueves 12 de marzo de 2026 - 21:30h

Jueves 12 de marzo de 2026 - 21:30h Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 12 de marzo de 2026 - 21:30h

Jueves 12 de marzo de 2026 - 21:30h Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 12 de marzo de 2026 - 22:30h

Jueves 12 de marzo de 2026 - 22:30h Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Jueves 12 de marzo de 2026 - 23:30h

Jueves 12 de marzo de 2026 - 23:30h Argentina: viernes 13 de marzo de 2026 - 00:30h

viernes 13 de marzo de 2026 - 00:30h Uruguay/Paraguay/Chile: viernes 13 de marzo de 2026 - 00:30h

Horarios de la Clasificación Sprint del GP de China de F1 2026:

México : Viernes 13 de marzo de 2026 - 01:30h

: Viernes 13 de marzo de 2026 - 01:30h Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 13 de marzo de 2026 - 01:30h

Viernes 13 de marzo de 2026 - 01:30h Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 13 de marzo de 2026 - 02:30h

Viernes 13 de marzo de 2026 - 02:30h Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 13 de marzo de 2026 - 03:30h

Viernes 13 de marzo de 2026 - 03:30h Argentina: Viernes 13 de marzo de 2026 - 04:30h

Viernes 13 de marzo de 2026 - 04:30h Uruguay/Paraguay/Chile: Viernes 13 de marzo de 2026 - 04:30h

¿Cómo ver el GP de China de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.