Liam Lawson tuvo elogios para la reacción de Franco Colapinto en el inicio de la carrera del pasado domingo en Melbourne, que evitó lo que hubiera sido un gran accidente.

El piloto de Racing Bulls tuvo problemas para arrancar desde el octavo cajón de la parrilla cuando se apagaron los semáforos, producto de las inconsistencias en las salidas que están sufriendo los equipos debido a las nuevas unidades de potencia.

Colapinto, que arrancó 16°, se encontró con el auto de Lawson prácticamente detenido cuando ya había superado los 200 km/h, pero logró esquivarlo al pasar entre el monoplaza del neozelandés y el muro de pits en una ajustadísima maniobra.

"Fue muy impresionante de su parte evitarlo. Tuvo reacciones muy buenas y yo tuve mucha suerte", dijo Lawson el jueves ante los medios en la previa del Gran Premio de China.

"Honestamente, en ese momento ya me había preparado dentro del auto porque estaba mirando por el espejo y pude ver su auto a mi izquierda cuando estaba cerca de mí, y estaba seguro de que me iba a golpear, y de repente pasó a mi lado por la derecha".

"Hizo un muy buen trabajo para evitar eso y obviamente necesitamos hacer todo lo posible para asegurarnos de no tener los mismos problemas en la largada porque nos costó la carrera".

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Preguntado por Motorsport.com cuál había sido el problema en su Racing Bulls, Lawson respondió: "Es algo en lo que a veces tenemos que vivir estas situaciones para aprender de ellas y saber qué es lo que pasa. Tuvimos procedimientos previos a la largada bastante buenos y buenas largadas durante la pretemporada. El problema que tuvimos no lo habíamos experimentado demasiado".

"Nos pasó una o dos veces antes, pero no lo esperábamos y no lo vimos venir al inicio de la carrera. Es algo que ahora entendemos completamente y se trata de intentar aplicar una solución para que no vuelva a ocurrir. De mi lado, honestamente no hay mucho que pueda hacer dentro del auto".

Lawson coincidió con Colapinto y con Sergio Pérez -quien también tuvo que esquivarlo- al afirmar que habrá un gran accidente pronto si el problema de las largadas en la Fórmula 1 no encuentra una solución.

"Si sigue ocurriendo así, sí, lo que pasó el fin de semana es muy fácil que ocurra. Si Franco no hubiera hecho un muy buen trabajo para evitarlo, habría sido un accidente realmente grande".

"En este momento es bastante peligroso, pero en cuanto a la toma de decisiones, obviamente nosotros no formamos parte de eso, así que daremos nuestras opiniones sobre lo que estamos sintiendo dentro del auto, pero depende de la FIA. Si quieren cambiar algo, entonces lo harán".