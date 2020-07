¿Por qué Bottas bajó el ritmo en el final del GP de Austria?

En las últimas vueltas del Gran Premio de Austria que ganó después de salir desde la pole position, Bottas disminuyó el ritmo de una manera que planteó algunos interrogantes. El finlandés estaba cinco segundos por delante de su compañero, Lewis Hamilton, que estaba penalizado con cinco segundos, y el ritmo del líder probablemente le costó al británico su lugar en el podio cuando Charles Leclerc y Lando Norris pasaron a Hamilton en la clasificación después de que se aplicara la penalización con la carrera terminada.

El ritmo de Bottas bajó 2s5 en la penúltima vuelta, antes de tomar un poco de velocidad en la 71° y última vuelta. Algunos vieron esto como una maniobra deliberada para engañar a su compañero y hacer una movida pensando en el campeonato, pero la realidad parece diferente. Bottas estaba preparando un intento de conseguir la vuelta más rápida de la carrera, mientras que las banderas amarillas tras el accidente de Daniil Kvyat también jugaron un papel importante.

"Cuando vas en cabeza, quieres minimizar todos los riesgos", explicó Bottas. "Y por supuesto tienes que reducir la velocidad por lo menos medio segundo, idealmente más, cuando aparecen banderas amarillas. Eso fue lo que hice. También sabía que habría una oportunidad de intentar la mejor vuelta de la carrera, y habría sido una estupidez no hacerlo, aunque no pudiéramos usar los bordillos. Así que recargué las baterías".

Esta versión de los hechos no necesitaba ni siquiera ser aclarada para ser aceptada plenamente por Hamilton, quien recordó la gran confianza que tenía en su compañero de equipo: "Francamente, probablemente conozco a Valtteri mejor que mucha otra gente, ya que hemos trabajado juntos durante algunos años. No es algo que tuviera en mente, ni algo que hubiera imaginado que haría. Sé que él no haría algo así. Es un competidor y quiere ganar por méritos propios. Le creo cuando dice eso, aunque no tenga que decirlo".

Fue un fin de semana ajetreado entre los dos pilotos de Mercedes, que rápidamente se convirtieron en los dos únicos contendientes a la victoria en los papeles. La sesión de clasificación también se condimentó con la salida de pista de Bottas en el final de la Q3 que dio lugar a una bandera amarilla e, indirectamente, a una penalización para Hamilton en la parrilla. Sin embargo, la relación entre los dos sigue siendo sólida.

"Existen algunos incidentes y eventos desafortunados", dijo Bottas. "Estoy seguro de que todos saben que en la Fórmula 1 pueden pasar muchas cosas, y a veces es así. Tuvimos un reunión una discusión abierta sobre todo. Repasamos la carrera desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Lewis y desde el punto de vista del equipo. Y no hay ninguna tensión que yo sepa. Lewis tiene mucha experiencia, sabe que pueden pasar cosas. No hay tensión".

Las mejores fotos del Gran Premio de Austria de F1:

