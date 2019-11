Bottas podría penalizar en Abu Dhabi

El motor que utilizó Valtteri Bottas en Interlagos volverá a las instalaciones de HPP en Brixworth este martes por la noche y será desmontado y analizado. La próxima semana se tomará una decisión de cara a Abu Dhabi.

Bottas tuvo que detenerse en la vuelta 53 en Brasil después de que saliese humo de la parte trasera del monoplaza en la vuelta anterior.

"Creo que había un poco de humo", comentó. "En realidad no lo vi, pero me avisaron. No noté ninguna pérdida de potencia, solo que el motor se paró después de la curva 3".

Cuando se le preguntó si alguna de sus unidades de potencia anteriores estaría disponible en caso de que la de Brasil no se pudiera usar, Bottas contestó: “Está por confirmar. Dudo que les queden kilómetros, pero ya veremos".

Después de la carrera, el director técnico de Mercedes, James Allison, señaló que era demasiado pronto para saber si se podía recuperar el motor.

"No sabemos nada al respecto", dijo cuando Motorsport.com le preguntó. "Sabemos que tuvimos un consumo elevado de combustible durante la carrera y hubo una fuga bruscamente, muy bruscamente, aproximadamente media vuelta antes de que viéramos el humo. El motor se detuvo en lugar de humear un montón".

Los dos anteriores motores de Bottas completaron su programa planificado, con siete fines de semana cada uno. El finlandés ha acumulado muchos kilómetros este año, y su único abandono antes de Brasil fue en Alemania y debido a un accidente.

Un portavoz de Mercedes comentó: "No necesariamente no podrían hacer otro (gran premio), pero no sería lo preferible".

Bottas tuvo una difícil carrera en Brasil. Originalmente planearon una estrategia a una sola parada y por ello montaron neumáticos duros tras parar, pero finalmente tuvieron que hacer una segunda más tarde.

"Al principio no gané ninguna posición", explicó. “Parecía que sería difícil adelantar y en el primer stint intenté conservar un poco los neumáticos. Aún así creo que me faltaba un poco de ritmo en la primera tanda debido a un poco de subviraje, especialmente en el sector medio, por lo que estaba perdiendo más de lo normal".

“Por eso quise poner el duro, porque pensé que quizás sería la única oportunidad de ir a una parada. Creía que podía ser posible, pero paramos para cubrir a Albon, creo".

“Cuando pregunté por la parada estaba un poco confundido. Todavía es una interrogante si podría haber llegado al final o no. En teoría, no. Pero pensé que esa sería la única oportunidad, así que es un poco complicado".

Bottas se pasó parte de la carrera detrás de Charles Leclerc, pero no pudo encontrar la manera para adelantar al Ferrari.

“Era rápido en la recta, por lo que era complicado, pero creo que le estaba empezando a costar cada vez más. Me sentía bien con los neumáticos, así que en cuando tuve el fallo del motor, estaba cargando las baterías nuevamente. Iba bastante a fondo, pero no pude hacer mucho más".

“El plan era cargar un poco y luego atacar de nuevo. No es fácil hacerlo por su velocidad en recta. Él se estaba defendiendo bien, siempre cubriendo el interior", finalizó.