El GP de Miami gana de tres a seis meses para salvarse

El Gran Premio de Miami superó otro obstáculo potencial hoy cuando la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade respaldó el veto del alcalde a su decisión original de prohibir el uso de caminos públicos para una carrera.

El alcalde Carlo A. Jiménez subrayó que, en lugar de "matar esta idea por completo", las autoridades deberían tomarse su tiempo para trabajar en la búsqueda de una solución, después de haber comprado "entre tres y seis meses" para llegar a un acuerdo para el evento, previsto para mayo de 2021.

La pista que tiene como plan los alrededores del Hard Rock Stadium utiliza un tramo de la avenida 199, y en una reunión de la junta directiva celebrada el 29 de octubre - en la que los residentes que se oponían a la carrera expresaron sus opiniones - se aprobó una resolución que prohibiría el uso de carreteras públicas.

Sin embargo, el 8 de noviembre, Jiménez, prometiendo que negociaría una solución que satisficiera a los residentes, por lo cual vetó esa decisión. La junta, a su vez, tuvo la oportunidad de respaldar su decisión original y anular su veto hoy, pero en contra votaron 7:5 para darle su apoyo al alcalde.

En una serie de Tweets, Jiménez dijo a sus electores que se necesitaba más tiempo para tratar los temas relacionados con la carrera y satisfacer a las partes involucradas.

"Necesitamos más tiempo para llegar a un acuerdo con los Miami Dolphins, la comunidad de los Miami Gardens y los aficionados a las carreras, para que sea benéfico para todos el realizar la Fórmula 1.

"Por eso estoy feliz de que la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade haya mantenido mi veto. Esto nos permite trabajar hacia una solución.

"La F1 es un gran evento internacional. Como el Super Bowl, pone a Miami-Dade en el escenario mundial. Tenemos que seguir estudiando las cuestiones planteadas y obtener la información correcta, en lugar de simplemente acabar con esta idea.

"Permítanme ser claro, si el veto hubiera sido anulado hoy, entonces la resolución que dice que las carreras callejeras están prohibidas, tal y como están configuradas actualmente en Miami Gardens, habría sido mantenida. Apoyo a todas las partes que lleguen a una solución que lleve las carreras de F1 a Miami-Dade.

"La carrera de F1 no es hasta 2021. Mantener mi veto compra de tres a seis meses para que las partes involucradas puedan seguir trabajando hacia una solución para Miami Gardens, [el promotor] Stephen Ross y los Miami Dolphins, así como para los aficionados a las carreras.

"He tenido tres reuniones con residentes de Miami Gardens sobre la F1. Me he reunido con el Comisionado Jordan, así como con los Delfines de Miami y los ejecutivos de la carrera. Fue productivo. Los Delfines acordaron responder en un plazo de dos semanas sobre las preocupaciones de la comunidad y sobre cómo mitigar los efectos de los problemas potenciales”.

