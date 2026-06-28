Kimi Antonelli describe su comienzo de pesadilla en Austria

El líder del campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli, quedó frustrado por su horrible comienzo en el Gran Premio de Austria, ya que se salió tres veces durante las dos primeras vueltas.

El piloto de Mercedes salió cuarto y llevó mucha velocidad a la curva 1, lo que lo obligó a pasar por encima del bordillo tipo salchicha y a tomar la escapatoria, con algo similar ocurriendo en la curva 3.

Antonelli intentó entonces adelantar a Charles Leclerc, de Ferrari, por la tercera posición en la curva 1 en la segunda vuelta, pero volvió a irse largo en la salida de la curva pese a ponerse por delante del monegasco.

Así que se vio obligado a devolver la posición al llegar a la curva 3, lo que permitió a Max Verstappen entrar en escena y también adelantar al joven de 19 años, que por tanto había caído al quinto puesto en la segunda vuelta.

Antonelli finalmente se recuperó para terminar tercero en el Red Bull Ring por detrás de su compañero de equipo y ganador de la carrera, George Russell, y Verstappen, pero sintió que podría haber logrado mucho más.

El italiano fue el más rápido en ambas sesiones de entrenamientos del viernes antes de tener la pole provisional, solo para abortar su última vuelta al pensar que el accidente tardío de Verstappen había provocado dobles banderas amarillas agitadas.

Pero fue solo una bandera amarilla agitada, algo que Russell aprovechó para lograr la pole, mientras que Antonelli se habría unido a él en la primera fila de no haber cometido el error que admitió.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Fue un fin de semana en el que empecé muy fuerte y creo que por eso bajé un poco demasiado la intensidad", dijo Antonelli, que ahora aventaja a Russell por 40 puntos.

"Al llegar a la clasificación simplemente me sentí un poco tenso al volante. Seguía estando arriba, pero sentía que no estaba pilotando tan bien ni tan libre.

"Por supuesto, la última vuelta salió así, pero estaba a una décima de George, así que probablemente habría sido P2.

"Saliendo desde P4, las dos primeras vueltas fueron realmente malas para mí y luego sufrí mucho con los frenos y simplemente perdí mucho tiempo porque empecé a cometer errores.

"Luego el segundo stint fue un poco mejor y el tercer stint fue realmente, realmente fuerte, el ritmo estaba ahí, pero por supuesto me quedé un poco corto".

La clasificación y las primeras vueltas mostraron por tanto la inexperiencia de Antonelli, que ahora debería aprender del fin de semana según su jefe de equipo en Mercedes, Toto Wolff.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Las primeras curvas, ahí es donde se perdió la carrera", dijo Wolff. "Modo ataque total, fallando la frenada en la curva 1, fallando la frenada en la curva 3, fallando la frenada en la curva 4.

"Pero, como dije, esto es exactamente lo que espero de él. Como ayer, lo de la amarilla, eso nunca le volverá a pasar en su vida. No ver si es una doble amarilla o una amarilla simple.

"De la misma manera hoy, él simplemente quería estar ahí mismo con George. Quería estar justo detrás de él y eso le costó una posición o dos".

Información adicional de Oleg Karpov